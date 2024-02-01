Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu estetiksiz haliyle şaşırttı! Doğal güzel sanıyorduk ama...

"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Saraçoğlu'nun estetiksiz hali izleyicileri meraklandırdı. Oyuncunun estetiksiz halini gören tanıyamadı!