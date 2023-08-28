Müge Anlı ATV bugün (28 Ağustos) neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...

Televizyon dünyasının ilgiyle takip edilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon heyecanı, programın yapımcısı Taner Ercan tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir açıklama ile arttı. ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programın yeni sezonu için beklenen tarih, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü olarak duyurulmuştu. Peki Müge Anlı ATV bugün (28 Ağustos) neden yok?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.08.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 08:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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