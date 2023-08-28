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Haberler Galeri Müge Anlı ATV bugün (28 Ağustos) neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...

Müge Anlı ATV bugün (28 Ağustos) neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...

Televizyon dünyasının ilgiyle takip edilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon heyecanı, programın yapımcısı Taner Ercan tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir açıklama ile arttı. ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programın yeni sezonu için beklenen tarih, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü olarak duyurulmuştu. Peki Müge Anlı ATV bugün (28 Ağustos) neden yok?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 08:14
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Müge Anlı ATV bugün 28 Ağustos neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu merakla beklenen bir dönem haline geldi. Program, kayıp kişilerin bulunması, ailelerin yeniden bir araya gelmesi, çözülemeyen cinayetlerin aydınlatılması gibi konulara odaklanarak izleyicilere duygusal ve gerilim dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Peki Müge Anlı ATV bugün (28 Ağustos) neden yok? İşte 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı ATV bugün 28 Ağustos neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı yeni sezonda da izleyici karşısında olacak. Müge Anlı İle Tatlı Sert geçtiğimiz sene 29 Ağustos tarihinde başlamıştı. Yeni sezon tarihini programın yapımcısı Taner Ercan ise 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü olarak duyurmuştu.

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Müge Anlı ATV bugün 28 Ağustos neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre program 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün saat 10.00'da ekrana gelecek.

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Müge Anlı ATV bugün 28 Ağustos neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Geçtiğimiz günlerde programın yeni sezon tarihini duyuran yapımcı Taner Ercan '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' ifadesine yer vermişti.

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Müge Anlı ATV bugün 28 Ağustos neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan duyuru ile ATV yayın akışına göre program 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün ekrana gelecek.