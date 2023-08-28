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Haberler Galeri Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn motor kazası yaptı! Kazanamadığı için hüngür hüngür ağladı

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn motor kazası yaptı! Kazanamadığı için hüngür hüngür ağladı

Motosiklet şampiyonu ve eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosiklet kazası geçirdi. Kaza sonrası ağlamaya başlayan Zayn'ı babası Kenan Sofuoğlu teselli etti. Tekrar piste çıkan küçük sporcu yarışı kazanırken Sofuoğlu "Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 28.08.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 09:59
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Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn motor kazası yaptı! Kazanamadığı için hüngür hüngür ağladı

Kenan Sofuoğlu'nun kendi gibi başarılı bir motosiklet yarışçısı olma yolundan ilerleyen Zayn'ın parkurda kaza yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn motor kazası yaptı! Kazanamadığı için hüngür hüngür ağladı

Motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlunun yeteneği görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn motor kazası yaptı! Kazanamadığı için hüngür hüngür ağladı

Daha önce dron kullanarak ailesine kahve servis eden ve tır kullanan minik Sofuoğlu bu kez de motosiklet kullandığı videoyla viral oldu.

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Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn motor kazası yaptı! Kazanamadığı için hüngür hüngür ağladı

Ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu motosiklet kazası geçirdi.

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Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn motor kazası yaptı! Kazanamadığı için hüngür hüngür ağladı

Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda düştükten sonra kalkıp ağladığı görülen Zayn'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.