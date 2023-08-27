"İkimizin de istediği bir şey…" demişti! Ünlü çiftin hayalleri yarım kaldı! Arda Turan ile Aslıhan Doğan'dan yıkan haber!

Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan, mutlu bir evlilik ve iki oğluyla dikkatleri üzerlerine çekmişti. Evliliklerinin ardından üçüncü kez ebeveyn olma hayali kuran çift, bir kız çocuğu düşündüklerini belirtmişti. Ancak, son olarak üzücü bir haber geldi.