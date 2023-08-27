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Haberler Galeri "İkimizin de istediği bir şey…" demişti! Ünlü çiftin hayalleri yarım kaldı! Arda Turan ile Aslıhan Doğan'dan yıkan haber!

"İkimizin de istediği bir şey…" demişti! Ünlü çiftin hayalleri yarım kaldı! Arda Turan ile Aslıhan Doğan'dan yıkan haber!

Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan, mutlu bir evlilik ve iki oğluyla dikkatleri üzerlerine çekmişti. Evliliklerinin ardından üçüncü kez ebeveyn olma hayali kuran çift, bir kız çocuğu düşündüklerini belirtmişti. Ancak, son olarak üzücü bir haber geldi.

Giriş Tarihi: 27.08.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 15:10
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İkimizin de istediği bir şey… demişti! Ünlü çiftin hayalleri yarım kaldı! Arda Turan ile Aslıhan Doğan’dan yıkan haber!

5 yıl önce dünyaevine giren ve evliliklerinden 2 erkek çocuğu sahibi olan Turan çifti, üçüncü kez yaşadıkları bebek heyecanını acı bir haberle yarıda bıraktı. Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2 aylık hamile olan Aslıhan Doğan, rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrenerek derin bir üzüntü yaşadı. Bu beklenmedik kayıp, çiftin ve yakın çevrelerinin yüreklerini dağladı.

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İkimizin de istediği bir şey… demişti! Ünlü çiftin hayalleri yarım kaldı! Arda Turan ile Aslıhan Doğan’dan yıkan haber!

Türk futbolunun efsane futbolcusu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu.

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İkimizin de istediği bir şey… demişti! Ünlü çiftin hayalleri yarım kaldı! Arda Turan ile Aslıhan Doğan’dan yıkan haber!

Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asıl Aslan Turan'ı kucağına aldı.

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İkimizin de istediği bir şey… demişti! Ünlü çiftin hayalleri yarım kaldı! Arda Turan ile Aslıhan Doğan’dan yıkan haber!

Turan çifti, hem magazin dünyasında hem de sosyal mecralarda sıkça dikkat çekiyor.

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İkimizin de istediği bir şey… demişti! Ünlü çiftin hayalleri yarım kaldı! Arda Turan ile Aslıhan Doğan’dan yıkan haber!

Aslıhan Doğan, sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşamıyla gündemden düşmüyor.