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Müge Anlı açıkladı! Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl? Hastanedeki ilk görüntüsü...

"Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Solunum cihazına bağlanan Özkan'ın sağlık durumu merak konusu olurken, hastaneden ilk görüntü geldi. Müge Anlı ise konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 11:43 Güncelleme: 17.07.2024 12:47
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Müge Anlı açıkladı! Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl? Hastanedeki ilk görüntüsü...

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yer alan avukat Rahmi Özkan'dan üzen haber geldi.

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Müge Anlı açıkladı! Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl? Hastanedeki ilk görüntüsü...

Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan Özkan'ın son hali de ortaya çıktı.

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Müge Anlı açıkladı! Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl? Hastanedeki ilk görüntüsü...

Özkan'ın hastaneye kaldırıldığını duyuran Burhan Akdağ, ünlü ismin son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Müge Anlı açıkladı! Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl? Hastanedeki ilk görüntüsü...

Söz konusu görüntülerde Rahmi Özkan'ın konuşmakta zorluk çektiği görüldü.

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Müge Anlı açıkladı! Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl? Hastanedeki ilk görüntüsü...

İLK AÇIKLAMA MÜGE ANLI'DAN!

Rahmi Özkan'ın hastaneye kaldırıldığı bilginin ardından Müge Anlı'dan açıklama geldi.