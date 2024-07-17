Bazıları hiç değişmemiş! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola...

Birçoğumuz onları yer aldıkları dizi ve film projelerinden tanıyoruz. Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncuların çocukluk fotoğraflarını daha önce görmüş müydünüz? Kimisi hala aynıyken kimisini de tanımak neredeyse imkansız. Ancak fotoğraflara dikkatli bakarsak bazı ipuçları ve belirgin özellikler ile kimin kim olduğunu bulabiliriz. İşte ünlülerin küçüklük fotoğrafları...

ahaber.com.tr Giriş: 17.07.2024 12:36 Güncelleme: 17.07.2024 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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