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Bazıları hiç değişmemiş! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola...

Birçoğumuz onları yer aldıkları dizi ve film projelerinden tanıyoruz. Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncuların çocukluk fotoğraflarını daha önce görmüş müydünüz? Kimisi hala aynıyken kimisini de tanımak neredeyse imkansız. Ancak fotoğraflara dikkatli bakarsak bazı ipuçları ve belirgin özellikler ile kimin kim olduğunu bulabiliriz. İşte ünlülerin küçüklük fotoğrafları...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 12:36 Güncelleme: 17.07.2024 12:36
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Bazıları hiç değişmemiş! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola...

Bazı ünlülerin çocukluk fotoğraflarına baktığınızda, ne kadar büyük bir değişim geçirdiklerine şaşırabilirsiniz. Kimileri ise çocukluklarından bu yana neredeyse hiç değişmemiş gibi görünüyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

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Bazıları hiç değişmemiş! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola...

SERENAY SARIKAYA

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Bazıları hiç değişmemiş! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola...

DEMET ÖZDEMİR

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Bazıları hiç değişmemiş! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola...

HANDE ERÇEL - GAMZE ERÇEL

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Bazıları hiç değişmemiş! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola...

EZGİ MOLA