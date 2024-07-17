Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak bakın kimin kızıymış! Abla-kardeş sanıyorlar! Annesi kendisinden güzel...

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerinde yer aldığı Bahar dizisinde Seren karakterini canlandıran Nil Sude Albayrak, takipçileri tarafından yakın takibe alındı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncunun annesini görenler ise şaştı kaldı. Bazı sosyal medya takipçileri, 'Güzelliğin kaynağı bell oldu', 'Ne kadar gençmiş', 'Abla-kardeş gibiler' gibi yorumlarda bulundu. İşte Nil Sude Albayrak'ın gencecik annesi...