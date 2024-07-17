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Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak bakın kimin kızıymış! Abla-kardeş sanıyorlar! Annesi kendisinden güzel...

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerinde yer aldığı Bahar dizisinde Seren karakterini canlandıran Nil Sude Albayrak, takipçileri tarafından yakın takibe alındı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncunun annesini görenler ise şaştı kaldı. Bazı sosyal medya takipçileri, 'Güzelliğin kaynağı bell oldu', 'Ne kadar gençmiş', 'Abla-kardeş gibiler' gibi yorumlarda bulundu. İşte Nil Sude Albayrak'ın gencecik annesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 11:13
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Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak bakın kimin kızıymış! Abla-kardeş sanıyorlar! Annesi kendisinden güzel...

Bahar'ın sevilen oyuncusu Nil Sude Albayrak, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Önceden Aile dizisinin kadrosunda yer alan Albayrak, şimdi Bahar dizisinde "Seren" karakterine hayat veriyor.

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Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak bakın kimin kızıymış! Abla-kardeş sanıyorlar! Annesi kendisinden güzel...

Güzel oyuncunun, sosyal medya hesaplarında annesi Nihal Albayrak ile çekilmiş fotoğrafları ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak bakın kimin kızıymış! Abla-kardeş sanıyorlar! Annesi kendisinden güzel...

Genç oyuncunun annesinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu ve hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

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Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak bakın kimin kızıymış! Abla-kardeş sanıyorlar! Annesi kendisinden güzel...

NİL SUDE ALBAYRAK KİMDİR?

Nil Sude Albayrak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır.

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Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak bakın kimin kızıymış! Abla-kardeş sanıyorlar! Annesi kendisinden güzel...

Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat oyunculuk Atölyesi'nde eğitim alarak, tiyatro kariyerine başlayan Nil Sude Albayrak, tiyatro oyunlarında önemli roller üstlenmiştir.