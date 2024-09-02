Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 13 gündür kayıp Narin Güran'ın ailesi stüdyoya gelecek mi?

Arama ve soruşturma süreçleri devam ederken gözaltılar da sürüyor.

Son olarak, 18 yaşındaki ağabeyin kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındığı bildirilmişti. Narin'e ait çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen ısırık izlerinin kim tarafından bırakıldığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Bunun üzerine ağabey serbest bırakıldı.