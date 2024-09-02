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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 13 gündür kayıp Narin Güran'ın ailesi stüdyoya gelecek mi?

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 13 gündür kayıp Narin Güran'ın ailesi stüdyoya gelecek mi?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Narin'in bulunması için tüm çalışmalar devam ederken gözler, Müge Anlı'ya çevrilmişti. Bugün yeni sezonuyla ekranlara dönen Anlı, Narin'le ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 14:27
Müge Anlı 13 gündür kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: ’Bunu haberini vermiş olayım’

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Ekipler, Narin'in bulunmasına yönelik çabalarını köyün 2 kilometre mesafesinde bulunan sulama kanalına yakın bölgede yoğunlaştırmış durumda.

Müge Anlı 13 gündür kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: ’Bunu haberini vermiş olayım’

Arama ve soruşturma süreçleri devam ederken gözaltılar da sürüyor.

Son olarak, 18 yaşındaki ağabeyin kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındığı bildirilmişti. Narin'e ait çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen ısırık izlerinin kim tarafından bırakıldığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Bunun üzerine ağabey serbest bırakıldı.

Müge Anlı 13 gündür kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: ’Bunu haberini vermiş olayım’

Arama çalışmalarının 11. gününde, Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. gözaltına alındı. Olayın ardından, Narin'in annesi Yüksel Güran da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Müge Anlı 13 gündür kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: ’Bunu haberini vermiş olayım’

AMCASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucu amcasının aracındaki DNA ile Narin'in kıyafetindeki DNA eşleşti. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G., adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı 13 gündür kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: ’Bunu haberini vermiş olayım’

Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı Narin Güran olayı, Müge Anlı'nın ekranlara geri dönmesiyle birlikte daha da dikkat çekti.