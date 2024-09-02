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Ahmet Kural'ın minik oğlu Kemal'e bakın! İlk kez paylaştılar...

'Düğün Dernek' , 'Ailecek Şaşkınız' , 'Çalgı Çengi' gibi yapımlarla tanınan Ahmet Kural, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, şimdilerde ilk kez baba olmanın sevincini yaşıyor. Kural, son olarak oğluyla ilk kez bir paylaşımda bulundu. İşte Ahmet Kural'ın minik oğlu Kemal...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:25
Ahmet Kural’ın minik oğlu Kemal’e bakın! İlk kez paylaştılar...

Ahmet Kural, dört yıl süren birlikteliğinin ardından avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da düzenlenen şık bir törenle dünyaevine girmişti.

Ahmet Kural’ın minik oğlu Kemal’e bakın! İlk kez paylaştılar...

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne- baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Ahmet Kural’ın minik oğlu Kemal’e bakın! İlk kez paylaştılar...

Tam 1 yıldır evli olan çift, çocuklarını göstermemekte ısrarlıydı.

Ahmet Kural’ın minik oğlu Kemal’e bakın! İlk kez paylaştılar...

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, Kemal'le ilk kez bir paylaşımda bulundu. Kural, oğlunun yüzünü yine göstermedi.

Ahmet Kural’ın minik oğlu Kemal’e bakın! İlk kez paylaştılar...

İşte binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım...