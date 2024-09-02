02 Eylül 2024, Pazartesi
Ahmet Kural'ın minik oğlu Kemal'e bakın! İlk kez paylaştılar...
'Düğün Dernek' , 'Ailecek Şaşkınız' , 'Çalgı Çengi' gibi yapımlarla tanınan Ahmet Kural, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, şimdilerde ilk kez baba olmanın sevincini yaşıyor. Kural, son olarak oğluyla ilk kez bir paylaşımda bulundu. İşte Ahmet Kural'ın minik oğlu Kemal...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:25