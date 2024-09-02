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Haberler Galeri 4. kez evlenen Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı büyüdü! Alara annesinin küçüklüğüne benzetildi

4. kez evlenen Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı büyüdü! Alara annesinin küçüklüğüne benzetildi

Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara kocaman oldu! Güçlü sesiyle milyonları kendine hayran bırakan Ebru Gündeş, özel hayatıyla dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Gündeş, geçtiğimiz aylarda kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ünlü sanatçı bu sefer de kızıyla gündem oldu. Gündeş, 2021 yılında Reza Zarrab ile yaşadığı olaylı evliliğin ardından, kızı Alara'yı da gözlerden uzak tutmak için büyük çaba sarf etmişti. İşte annesine benzerliğiyle dikkat çeken Alara'nın son görüntüleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 12:33
4. kez evlenen Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı büyüdü! Alara annesinin küçüklüğüne benzetildi

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. İlk evliliğini Hamdi Vardar'la gerçekleştiren Gündeş, ikinci evliliğini Ömer Durak'la yapmış, üçüncü evliliğini ise ünlü iş insanı Reza Zarrab'la sonlandırmıştı.

4. kez evlenen Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı büyüdü! Alara annesinin küçüklüğüne benzetildi

Geçtiğimiz şubatta, sürpriz bir kararla dördüncü evliliğini Murat Özdemir ile gerçekleştiren Ebru Gündeş, sevenlerini şaşırtmıştı.

4. kez evlenen Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı büyüdü! Alara annesinin küçüklüğüne benzetildi

Ebru Gündeş, bu kez de gözlerden uzak büyütüğü kızıyla gündeme geldi.

4. kez evlenen Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı büyüdü! Alara annesinin küçüklüğüne benzetildi

Gündeş'in 2010'da hayatını birleştirdiği ve 2021'de boşandığı Reza Zarrab'tan olan kızı Alara'nın son hali merak edildi.

4. kez evlenen Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı büyüdü! Alara annesinin küçüklüğüne benzetildi

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