02 Eylül 2024, Pazartesi
4. kez evlenen Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı büyüdü! Alara annesinin küçüklüğüne benzetildi
Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara kocaman oldu! Güçlü sesiyle milyonları kendine hayran bırakan Ebru Gündeş, özel hayatıyla dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Gündeş, geçtiğimiz aylarda kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ünlü sanatçı bu sefer de kızıyla gündem oldu. Gündeş, 2021 yılında Reza Zarrab ile yaşadığı olaylı evliliğin ardından, kızı Alara'yı da gözlerden uzak tutmak için büyük çaba sarf etmişti. İşte annesine benzerliğiyle dikkat çeken Alara'nın son görüntüleri...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 12:33