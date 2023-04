MoonBin neden öldü? Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında? İşte dizleri ve hayatı...

Güney Kore yıldızı Moon Bin'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Yıldız, Çarşamba gecesi saat 20:10 civarında menajeri tarafından Seul'ün güneyindeki evinde ölü bulundu. The Mermaid Prince S2, The Boys Over Flowers gibi dünyaya ün salmış dizlerden de tanınan 25 yaşındaki erkek K-pop grubu Astro üyesi Moon Bin 25 yaşında gözlerini yumdu. Peki Moon Bin dizileri neler? Moon Bin kaç yaşında öldü? İşte detayları...