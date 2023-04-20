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MoonBin neden öldü? Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında? İşte dizleri ve hayatı...

Güney Kore yıldızı Moon Bin'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Yıldız, Çarşamba gecesi saat 20:10 civarında menajeri tarafından Seul'ün güneyindeki evinde ölü bulundu. The Mermaid Prince S2, The Boys Over Flowers gibi dünyaya ün salmış dizlerden de tanınan 25 yaşındaki erkek K-pop grubu Astro üyesi Moon Bin 25 yaşında gözlerini yumdu. Peki Moon Bin dizileri neler? Moon Bin kaç yaşında öldü? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:10
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MoonBin neden öldü? Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında? İşte dizleri ve hayatı! The Mermaid Prince S2, The Boys Over Flowers...

MoonBin neden öldü sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Güney Kore asıllı olan oyuncu ve şarkıcı Moon Bin evinde ölü bulundu. Astro grubu üyesi olan pop yıldızı 25 yaşında hayatını kaybetti. Kahreden haberi alan sevenleri ise ölüm nedenini öğrenmeye çalışıyor. Peki Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında?

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MoonBin neden öldü? Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında? İşte dizleri ve hayatı! The Mermaid Prince S2, The Boys Over Flowers...

25 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ!

Müzik etiketi Fantagio Perşembe günü yaptığı açıklamada, erkek grubu Astro'nun bir üyesi olan K-pop yıldızı Moon Bin'in 25 yaşında öldüğünü söyledi.

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MoonBin neden öldü? Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında? İşte dizleri ve hayatı! The Mermaid Prince S2, The Boys Over Flowers...

Fantagio, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Moon Bin'in birdenbire aramızdan ayrıldığını ve gökyüzünde bir yıldız haline geldiğini söyledi.

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MoonBin neden öldü? Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında? İşte dizleri ve hayatı! The Mermaid Prince S2, The Boys Over Flowers...

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yonhap haber ajansının polise dayandırdığı haberine göre, yıldız Çarşamba gecesi saat 20:10 civarında menajeri tarafından Seul'ün güneyindeki evinde ölü bulundu.

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MoonBin neden öldü? Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında? İşte dizleri ve hayatı! The Mermaid Prince S2, The Boys Over Flowers...

Dünyaca ünlü yıldızın ise vefat sebebi henüz paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.