MoonBin neden öldü? Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında? İşte dizleri ve hayatı...

MoonBin neden öldü sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Güney Kore asıllı olan oyuncu ve şarkıcı Moon Bin evinde ölü bulundu. Astro grubu üyesi olan pop yıldızı 25 yaşında hayatını kaybetti. Kahreden haberi alan sevenleri ise ölüm nedenini öğrenmeye çalışıyor. Peki Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında?