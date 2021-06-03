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Müzisyenler için destek vermeyen Tarkan'dan samimiyetten uzak açıklama! 'Tribünlere oynuyor!'

İşsiz kalan müzisyenler için başlatılan 'Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye' akımına katılmayan Tarkan, pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne haksızlık yapıldığını söyleyip tiyatroların, eğlence mekanlarının açılmamasına ve konserlere izin verilmemesine tepki gösterdi. Samimiyetten uzak açıklamalar yapan Tarkan, şimdi de tribünlere oynuyor. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Tarkan'ı kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 09:42
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Müzisyenler için destek vermeyen Tarkan'dan samimiyetten uzak açıklama! 'Tribünlere oynuyor!'

Kafe, restoran, kahvehane gibi mekânlar açılırken, tiyatroların, eğlence mekânlarının açılmamasına ve konserlere izin verilmemesine bir tepki de ünlü şarkıcı Tarkan'dan geldi.

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Müzisyenler için destek vermeyen Tarkan'dan samimiyetten uzak açıklama! 'Tribünlere oynuyor!'

Tarkan pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne haksızlık yapıldığını, yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız ve saygısız yaklaşım içerisinde bulunduklarını söyledi.

Hatırlarsanız aynı Tarkan, işsiz kalan müzisyenler için başlatılan 'Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye' akımına destek olmamıştı.

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Müzisyenler için destek vermeyen Tarkan'dan samimiyetten uzak açıklama! 'Tribünlere oynuyor!'

Parasızlıktan enstrümanlarını satan meslektaşları için 20 saniyelik bir şarkı paylaşımı yapmayı bile çok görmüştü! O yüzden Tarkan'ın bu son çıkışını samimi bulmuyorum.

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Müzisyenler için destek vermeyen Tarkan'dan samimiyetten uzak açıklama! 'Tribünlere oynuyor!'

Belli ki Tarkan müzisyenler için duyarlı gözükmek için hükümeti eleştirecek bir anı kollamış.

Son paylaşımıyla güya hem müzisyenlere destek çıkıyor hem de hükümete sallıyor. Bir taşla iki kuş vurmanın derdinde!

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Müzisyenler için destek vermeyen Tarkan'dan samimiyetten uzak açıklama! 'Tribünlere oynuyor!'

Tarkan'ın tuzu kuru, birikimi iyi, keyfi yerinde. İşsiz kalan müzisyenleri için bir tweet attı mı, yetiyor!

Devlet müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira destek yapacağını duyurdu.