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Müzisyenler için destek vermeyen Tarkan'dan samimiyetten uzak açıklama! 'Tribünlere oynuyor!'
İşsiz kalan müzisyenler için başlatılan 'Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye' akımına katılmayan Tarkan, pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne haksızlık yapıldığını söyleyip tiyatroların, eğlence mekanlarının açılmamasına ve konserlere izin verilmemesine tepki gösterdi. Samimiyetten uzak açıklamalar yapan Tarkan, şimdi de tribünlere oynuyor. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Tarkan'ı kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 03.06.2021 09:42
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