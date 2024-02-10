Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in paylaşımı olay oldu! Hamak yogasına başladı! "Bu nasıl zayıflık"

2018 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü model Şevval Şahin, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Şahin, son olarak hamak yogası yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Zayıflığıyla dikkat çeken Şahin'e, "Tığ gibisin", "Bu kadarı fazla değil mi" gibi yorumlar geldi. İşte Şahin'in spor yaparken paylaştığı o kareler...