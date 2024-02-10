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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in paylaşımı olay oldu! Hamak yogasına başladı! "Bu nasıl zayıflık"

2018 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü model Şevval Şahin, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Şahin, son olarak hamak yogası yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Zayıflığıyla dikkat çeken Şahin'e, "Tığ gibisin", "Bu kadarı fazla değil mi" gibi yorumlar geldi. İşte Şahin'in spor yaparken paylaştığı o kareler...

Giriş Tarihi: 10.02.2024 13:25
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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin’in paylaşımı olay oldu! Hamak yogasına başladı! Bu nasıl zayıflık

Ünlü model Şevval Şahin, 2018 yılında Türkiye güzeli seçilmesinin ardından magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri haline geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin’in paylaşımı olay oldu! Hamak yogasına başladı! Bu nasıl zayıflık

Şahin, yarışmadan önceki estetiksiz haliyle bir dönem çok konuşulmuştu.

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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin’in paylaşımı olay oldu! Hamak yogasına başladı! Bu nasıl zayıflık

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla etkileşimde bulunan ünlü model, cesur ve iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin’in paylaşımı olay oldu! Hamak yogasına başladı! Bu nasıl zayıflık

Şevval Şahin son olarak, hamak yogası yaptığı anları paylaştı.

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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin’in paylaşımı olay oldu! Hamak yogasına başladı! Bu nasıl zayıflık

SPOR TARZI OLAY OLDU

Şevval Şahin'in spor taytı ve beyaz büstiyeriyle yoga yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.