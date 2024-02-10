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Haberler Galeri Kardeşlerim dizisinin Akif Atakul'u Celil Nalçakan bakın kiminle birlikteymiş! Sevgilisiyle ilk defa görüntülendi

Kardeşlerim dizisinin Akif Atakul'u Celil Nalçakan bakın kiminle birlikteymiş! Sevgilisiyle ilk defa görüntülendi

2006 yılında atv'de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen 'Sıla' dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Celil Nalçakan, sonrasında rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Başarılı performansları ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken başarılı oyuncu özal hayatıyla da gündemde. Şimdilerde Kardeşlerim'in Akif'i olarak izleyiciyle buluşan Celil Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle birlikte görüntülendi. İşte, Celil Nalçakan'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 10.02.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 16:17
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Kardeşlerim dizisinin Akif Atakul’u Celil Nalçakan bakın kiminle birlikteymiş! Sevgilisiyle ilk defa görüntülendi

"Kardeşlerim" dizisinde 'Akif Atakul' karakterine hayat veren oyuncu Celil Nalçakan, sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Bir mekana giriş yaparken kameralara yakalanan ikili, keyifli anları dikkatlerden kaçmadı.

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Kardeşlerim dizisinin Akif Atakul’u Celil Nalçakan bakın kiminle birlikteymiş! Sevgilisiyle ilk defa görüntülendi

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, şu sıralar atv ekranlarında rol aldığı 'Kardeşlerim' dizisiyle gündemde. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında atv'de yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Sıla' dizisiyle adım atan Nalçakan, bu projede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle izleyicilerin beğenisini kazandı ve ciddi bir hayran kitlesine ulaştı.

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Kardeşlerim dizisinin Akif Atakul’u Celil Nalçakan bakın kiminle birlikteymiş! Sevgilisiyle ilk defa görüntülendi

Şimdilerde Kardeşlerim'in Akif'i olarak izleyiciyle buluşan Celil Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Celil Nalçakan ile güzel sevgilisinin oldukça keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

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Kardeşlerim dizisinin Akif Atakul’u Celil Nalçakan bakın kiminle birlikteymiş! Sevgilisiyle ilk defa görüntülendi

Ecem Sena Bayır Kuruluş Osman'da canlandırdığı Holofira rolüyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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Kardeşlerim dizisinin Akif Atakul’u Celil Nalçakan bakın kiminle birlikteymiş! Sevgilisiyle ilk defa görüntülendi

İşte Celil Nalçakan başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...