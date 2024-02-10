Kardeşlerim dizisinin Akif Atakul'u Celil Nalçakan bakın kiminle birlikteymiş! Sevgilisiyle ilk defa görüntülendi

2006 yılında atv'de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen 'Sıla' dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Celil Nalçakan, sonrasında rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Başarılı performansları ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken başarılı oyuncu özal hayatıyla da gündemde. Şimdilerde Kardeşlerim'in Akif'i olarak izleyiciyle buluşan Celil Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle birlikte görüntülendi. İşte, Celil Nalçakan'ın sevgilisi...