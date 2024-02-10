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İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kızına bakın! Berfin babasına çok benziyor! Mesleği ise...

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan'ı gören dönüp bir daha bakıyor! Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in paylaşımıyla gündem oldu. Belçim Bilgin, sosyal medya hesabında Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Berfin'i paylaştı. Şimdilerde 28 yaşında olan Berfin Erdoğan güzelliğinin yanı sıra babasıyla olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin'in son hali...

Giriş Tarihi: 10.02.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 10:46
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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızına bakın! Berfin babasına çok benziyor! Mesleği ise...

İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızına bakın! Berfin babasına çok benziyor! Mesleği ise...

Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sosyal medya hesabında paylaştığı bir gönderiyle gündemde. Bilgin, Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Berfin Erdoğan'ı sosyal medya hesabında paylaştı.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızına bakın! Berfin babasına çok benziyor! Mesleği ise...

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan'ın son halini görenler adeta şaşkına döndü. 28 yaşındaki Berfin hem mesleği hem de babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızına bakın! Berfin babasına çok benziyor! Mesleği ise...

Herkes babasının izinden giderek sanat kariyerine devam etmesini beklerken, Berfin Erdoğan farklı bir seçim yaptı. ABD'nin önde gelen okullarından birinde aşçılık eğitimi alan Berfin Erdoğan, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızına bakın! Berfin babasına çok benziyor! Mesleği ise...

İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı başta olmak üzere diğer ünlülerin çocukları...