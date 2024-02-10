İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kızına bakın! Berfin babasına çok benziyor! Mesleği ise...

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan'ı gören dönüp bir daha bakıyor! Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in paylaşımıyla gündem oldu. Belçim Bilgin, sosyal medya hesabında Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Berfin'i paylaştı. Şimdilerde 28 yaşında olan Berfin Erdoğan güzelliğinin yanı sıra babasıyla olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin'in son hali...