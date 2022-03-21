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Haberler Galeri Miray Daner’le aşk yaşıyordu! Ünlü fenomen Berika Demir Oğulcan Engin’i ifşa etti

Miray Daner’le aşk yaşıyordu! Ünlü fenomen Berika Demir Oğulcan Engin’i ifşa etti

Oğulcan Engin Ezgi Eyüboğlu ile iki yıllık ilişkisini sonlandırmasının hemen ardından Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Engin'le ilgili ifşa ise sosyal medyaya damga vurdu. Fenomen Berika Demir, takipçilerinin sorusunu yanıtladı. 'Oğulcan Engin' ile alakalı soruya "Aynı uğraşı göstermedim" diyen Demir itiraflarıyla şaşırttı.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 14:13
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Miray Daner’le aşk yaşıyordu! Ünlü fenomen Berika Demir Oğulcan Engin’i ifşa etti

Fenomen Berika Demir, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorusunu yanıtladı. Oğulcan Engin'le ilgili açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü!

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Miray Daner’le aşk yaşıyordu! Ünlü fenomen Berika Demir Oğulcan Engin’i ifşa etti

Yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiren Berika Demir'den peş peşe itiraflar geldi.

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Miray Daner’le aşk yaşıyordu! Ünlü fenomen Berika Demir Oğulcan Engin’i ifşa etti

Önce Şükrü Özyıldız ile ilgili bomba itirafta bulunan fenomen, hemen ardından Oğulcan Engin ile alakalı çok konuşulacak itirafta bulundu.

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Miray Daner’le aşk yaşıyordu! Ünlü fenomen Berika Demir Oğulcan Engin’i ifşa etti

"AYNI UĞRAŞI GÖSTERMEDİM"

Instagram'dan soru yanıtlayan Berika Demir, "Oğulcan Engin'e neden şans vermedin? Yakın çevresinden biliyorum çok yazmış size." sorusuna şöyle yanıt verdi:

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Miray Daner’le aşk yaşıyordu! Ünlü fenomen Berika Demir Oğulcan Engin’i ifşa etti

"Karşı tarafın şuan bir ilişkisi var bu konu hakkında çok konuşmak, yorum yapmak doğru olmayacaktır ancak doğru evet yazmıştı kendisi."