Miray Daner’le aşk yaşıyordu! Ünlü fenomen Berika Demir Oğulcan Engin’i ifşa etti

Oğulcan Engin Ezgi Eyüboğlu ile iki yıllık ilişkisini sonlandırmasının hemen ardından Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Engin'le ilgili ifşa ise sosyal medyaya damga vurdu. Fenomen Berika Demir, takipçilerinin sorusunu yanıtladı. 'Oğulcan Engin' ile alakalı soruya "Aynı uğraşı göstermedim" diyen Demir itiraflarıyla şaşırttı.