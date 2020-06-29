Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'u tıraş etti

Vatanım Sensin dizisinin ardından 'Saygı- Bir Ercüment Çözer Dizisi'nde yeniden bir araya gelen Boran Kuzum ve Miray Daner dizi çekimlerine birlikte hazırlanmaya başladı. Hazırlık aşamasında eğlenceli anlar yaşayan Daner ve Kuzum, o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Miray Daner bir kez daha birlikte rol alacağı Boran Kuzum'un saçlarını kesti.