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Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'u tıraş etti

Vatanım Sensin dizisinin ardından 'Saygı- Bir Ercüment Çözer Dizisi'nde yeniden bir araya gelen Boran Kuzum ve Miray Daner dizi çekimlerine birlikte hazırlanmaya başladı. Hazırlık aşamasında eğlenceli anlar yaşayan Daner ve Kuzum, o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Miray Daner bir kez daha birlikte rol alacağı Boran Kuzum'un saçlarını kesti.

Giriş Tarihi: 29.06.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 18:42
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Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'u tıraş etti

'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin sete çıkmasına günler kala, oyuncular da karakterleri için hazırlıklarını tamamladı.

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Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'u tıraş etti

Daha önce 'Vatanım Sensin' dizisinde kamera karşısına geçen ve büyük kitlelerin beğenisini toplayan Boran Kuzum ve Miray

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Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'u tıraş etti

Daner yeniden birlikte rol almak için gün saymaya başladı.

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Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'u tıraş etti

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen ikili, dizinin saç ve kostüm provaları için bir araya gelen ikili eğlenceli anlar yaşadı.

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Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'u tıraş etti

Hazırlıklar sırasında Daner eline makası alıp Kuzum'un saçlarını kesti.