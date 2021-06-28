Gonca Vuslateri: Kendimi asla muhalif olarak görmüyorum

Son bir yıldır sağlığınızla ilgili talihsizlikler yaşadınız. Bu süreci biraz anlatır mısınız?

Türkiye'de vaka sayısının yükseldiği dönemde yakalandım virüse. Aslında dikkatli davranıyordum. Dizi setlerinde de çok iyi tedbirler alınıyordu ama yine de kaçamadım. Zor bir süreçti.

Çok halsiz hissediyordum kendimi. Evde karantinadayken nefesimi açmak için kafama havlu atıp yüzümü buhara tutmak istedim. Kaynar su dolu tencereyi yatağıma koydum. Yatağıma oturmamla birlikte tencere bacaklarımın üzerine döküldü.

Saniyesinde yandım ve derim çok büyük hasar gördü. O anda tamamen içgüdüsel olarak ilk müdahalemi yaptım. İnsan hayatta kalmaya çok dirençli bir varlık. Bunu o gün çok daha iyi anladım.

Hastaneyi aramak, ambulansı aramak aklıma bile gelmedi. Ama tam o sırada beni Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Beni Covid 19'dan dolayı kontrol için aramışlar tesadüfen. Telefondaki kadın beni çok sakinleştirdi. "Adım adım gidiyoruz" deyip, ambulansın gelmesi için beni yönlendirdi.

Acile girene kadar da telefonda konuştuk. 6 dakikada ambulans geldi. Ve 35 günlük hastane serüvenim başladı.