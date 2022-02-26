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Arda Kural ve Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! İtiraflar peş peşe geldi! Ona ‘Güneşim’ diyordum

Rol aldıkları dizilerle bir döneme damgasını vuran Arda Kural ve Yıldız Asyalı yıllar sonra bir araya geldi. Yaşadığı psikolojik sorunları atlatan Kural, sağlığına kavuşmasının ardından soluğu eski aşkının yanında aldı. 24 yıl sonra gerçekleşen buluşmanın ardından Yıldız Asyalı'dan gelen itiraf ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 26.02.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022 10:41
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Arda Kural ve Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! İtiraflar peş peşe geldi! Ona ‘Güneşim’ diyordum

Önceki akşam sahneye çıkan Yıldız Asyalı'yı dinleyenler arasında eski sevgilisi Arda Kural da vardı. Kural, "Yıldız'ı izlemek keyifli ve bana iyi geliyor. İlerideki günler neyi gösterir bilemem, ona karşı çok duygu yüklüyüm. Aynı şeyler onun için de geçerli, heyecanlanıyor sahnedeyken, birbirimize baktık işte" dedi.

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Arda Kural ve Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! İtiraflar peş peşe geldi! Ona ‘Güneşim’ diyordum

Yıldız Asyalı ise "Aynı duyguları besliyoruz. Ona 'Güneş'im' derdim, bu ayrılıklar yaşandıktan sonra dövmemi hiç sildirmedim. Bu dövme karanlık güneş anlamına geliyor" dedi.

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Arda Kural ve Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! İtiraflar peş peşe geldi! Ona ‘Güneşim’ diyordum

Öte yandan; Geçirdiği zor günlerin ardından iyileşen ve oyunculuk yapan Arda Kural, geçtiğimiz gün bir programa katıldı.

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Arda Kural ve Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! İtiraflar peş peşe geldi! Ona ‘Güneşim’ diyordum

Ünlü oyuncu bu programda herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.

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Arda Kural ve Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! İtiraflar peş peşe geldi! Ona ‘Güneşim’ diyordum

1998 yılında tutkulu aşk yaşayan Yıldız Asyalı ve Arda Kural, 24 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi.