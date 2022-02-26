Arda Kural ve Yıldız Asyalı yıllar sonra buluştu! İtiraflar peş peşe geldi! Ona ‘Güneşim’ diyordum

Önceki akşam sahneye çıkan Yıldız Asyalı'yı dinleyenler arasında eski sevgilisi Arda Kural da vardı. Kural, "Yıldız'ı izlemek keyifli ve bana iyi geliyor. İlerideki günler neyi gösterir bilemem, ona karşı çok duygu yüklüyüm. Aynı şeyler onun için de geçerli, heyecanlanıyor sahnedeyken, birbirimize baktık işte" dedi.