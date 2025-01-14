Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

MİLYONLUK MALİKANELER YOK OLDU!

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen büyük orman yangını, şimdiye kadar 24 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, on binlerce yapıyı da yok etti. Sinema dünyasının merkezi Hollywood, şiddetli yangınlardan nasibini alarak büyük bir felakete sahne oldu. Alevlerin hızla yayıldığı bölgede, birçok ünlü yıldızın lüks evleri de kül oldu.