14 Ocak 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles'ta evi yanan Türk ünlüler...

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles'ta evi yanan Türk ünlüler...

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti, orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Yangınlar, Hollywood'un ünlü isimlerinin yaşadığı lüks bölgeleri de vurdu. Felaket, özellikle yatırım ve kullanım amacıyla bu bölgeden gayrimenkul alan Türk ünlülerinin evlerine de sıçradı. İşte Los Angeles yangınında evleri küle dönen Türk ünlüler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:03
Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

ABD, tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor...

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

MİLYONLUK MALİKANELER YOK OLDU!

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen büyük orman yangını, şimdiye kadar 24 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, on binlerce yapıyı da yok etti. Sinema dünyasının merkezi Hollywood, şiddetli yangınlardan nasibini alarak büyük bir felakete sahne oldu. Alevlerin hızla yayıldığı bölgede, birçok ünlü yıldızın lüks evleri de kül oldu.

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

Bu yapılardan bazıları da Türkiye'nin ünlü isimlerine aitti...

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

Yatırım ve kullanım amacıyla bu bölgeden gayrimenkul alan Türk ünlülerin evleri, alevlerin hızla yayılmasıyla büyük zarar gördü.

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

Başta Beren Saat ve Kenan Doğulu olmak üzere birçok ünlünün milyonlarca lira değerindeki malikanesi, Los Angeles'taki büyük yangınlar sonucu kullanılamaz hale geldi. İşte Los Angeles yangınında evi yanan Türk ünlüler...

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU

Ünlü çift, Los Angeles'taki evlerini yıllar önce 1 milyon 200 bin dolara satın almıştı.

Kenan Doğulu, Posta'ya yaptığı açıklamada, "Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum... Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı" dedi.

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

SERENAY SARIKAYA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ünlü oyuncu, 2018 yılında yaklaşık 500 bin doların üzerinde bir fiyata Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın almıştı.

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

ÇAĞATAY ULUSOY

Ünlü model ve oyuncu Çağatay Ulusoy da 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açmış ve ev almıştı.

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Tolgahan Sayışman, 2015 yılında 430 bin dolar karşılığında Los Angeles Hermosa Beach'te ev almıştı.

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL

Ünlü çift 2015 yılında Los Angeles'tan satın aldıkları evi, işlerindeki yoğunluk sebebiyle kullanamamış ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

TURABİ ÇAMKIRAN

Los Angeles'taki büyük yangın faciasında Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın evi ve arabası da tamamen yandı. ABD'de yaşayan Çamkıran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hem evinin hem de arabasının tamamen yok olduğunu duyurarak büyük üzüntüsünü paylaştı.

Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler...

Turabi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Evim de arabam da tamamen yok oldu. Artık geriye yalnızca bir sırt çantam, telefonum ve sağlık sorunlarıyla boğuşan bedenim kaldı" mesajını yazdı.