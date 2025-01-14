14 Ocak 2025, Salı
Milyonluk malikaneler kül oldu: İşte Los Angeles'ta evi yanan Türk ünlüler...
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti, orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Yangınlar, Hollywood'un ünlü isimlerinin yaşadığı lüks bölgeleri de vurdu. Felaket, özellikle yatırım ve kullanım amacıyla bu bölgeden gayrimenkul alan Türk ünlülerinin evlerine de sıçradı. İşte Los Angeles yangınında evleri küle dönen Türk ünlüler...
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:03