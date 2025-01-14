Usta oyuncu Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi

Filiz Akın, Türk sinemasının en parlak dönemlerinden birinde, Yeşilçam'ın en sevilen ve saygı duyulan oyuncularından biri olmuştur. Sahne adıyla tanınan Filiz Akın, gerçek adı Suna Filiz Akın'dır. Kendi döneminde ve sonrasında birçok genç oyuncuya ilham kaynağı olmuş, zarafeti ve profesyonelliğiyle daima örnek alınmıştır.

Filiz Akın, Türkiye'nin başkenti Ankara'da doğmuştur. Başkentin kültürel zenginliği içinde büyüyen Akın, kültür ve sanata olan ilgisini daha çocuk yaşlarda keşfetmiştir. Eğitim hayatı boyunca da bu ilgiyi sürdüren Akın, sonrasında İstanbul'a taşınarak sinema kariyerine başlamıştır.

Filiz Akın, 2 Ocak 1943 doğumlu olduğuna göre, şu anda 81 yaşındadır. Yaşına rağmen hala aktif bir yaşam sürdüren ve sanat dünyasına katkılarını sürdüren Akın, Türk sinemasının yaşayan efsaneleri arasında yer almaktadır.

FİLİZ AKIN HAYATI

Türk sinemasının altın yıllarında, asaleti, modern görünümü, kentsel karakteri ve zarafeti ile tanınan Filiz Akın, beyaz perdenin Avrupalı havasını yansıtan, kolej hayatından beslenen imajı ve sarı saçları ile dikkat çeken bir yıldızdır. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasının bu dört değerli kadın oyuncusunun her biri, kendi dönemlerinde sinemaya damgalarını vurmuşlardır.