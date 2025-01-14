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Usta oyuncu Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi

Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın'ın sağlık durumu, sevenleri tarafından merakla takip ediliyordu. Sanatçının durumu, son günlerde daha da kötüleşince, 13 Ocak Pazartesi gecesi ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:35
Usta oyuncu Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi

Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu.

Usta oyuncu Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledildi.

Usta oyuncu Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi

Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Usta oyuncu Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın, zarafeti, yeteneği ve güzelliğiyle döneminin en çok sevilen oyuncularından biri olmuştur. Yeşilçam'ın altın çağında parlayan bir yıldız olarak, birçok başarılı filme imza atmıştır

Usta oyuncu Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi

Filiz Akın, Türk sinemasının en parlak dönemlerinden birinde, Yeşilçam'ın en sevilen ve saygı duyulan oyuncularından biri olmuştur. Sahne adıyla tanınan Filiz Akın, gerçek adı Suna Filiz Akın'dır. Kendi döneminde ve sonrasında birçok genç oyuncuya ilham kaynağı olmuş, zarafeti ve profesyonelliğiyle daima örnek alınmıştır.

Filiz Akın, Türkiye'nin başkenti Ankara'da doğmuştur. Başkentin kültürel zenginliği içinde büyüyen Akın, kültür ve sanata olan ilgisini daha çocuk yaşlarda keşfetmiştir. Eğitim hayatı boyunca da bu ilgiyi sürdüren Akın, sonrasında İstanbul'a taşınarak sinema kariyerine başlamıştır.

Filiz Akın, 2 Ocak 1943 doğumlu olduğuna göre, şu anda 81 yaşındadır. Yaşına rağmen hala aktif bir yaşam sürdüren ve sanat dünyasına katkılarını sürdüren Akın, Türk sinemasının yaşayan efsaneleri arasında yer almaktadır.

FİLİZ AKIN HAYATI

Türk sinemasının altın yıllarında, asaleti, modern görünümü, kentsel karakteri ve zarafeti ile tanınan Filiz Akın, beyaz perdenin Avrupalı havasını yansıtan, kolej hayatından beslenen imajı ve sarı saçları ile dikkat çeken bir yıldızdır. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasının bu dört değerli kadın oyuncusunun her biri, kendi dönemlerinde sinemaya damgalarını vurmuşlardır.