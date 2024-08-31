31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! "Edebiyata ilgim var" dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi

Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! "Edebiyata ilgim var" dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster bu haftada izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya bu akşam 18 yaşındaki Bilal Taha Emiroğlu'nun cevabı damga vurdu. Edebiyata ilgisi olduğunu söyleyen genç yarışmacı İstiklal Marşı sorusunda elendi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. İşte o soru ve yarışmacının verdiği cevap...

Giriş Tarihi: 31.08.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 01:44
Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Edebiyata ilgim var dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi

ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster? her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Edebiyata ilgim var dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi

Her hafta olduğu gibi bu haftada izleyiciler ile buluşan ve ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de birbirinden başarılı performanslar sergilendi.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Edebiyata ilgim var dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi

Yarışmada en çok dikkat çeken yarışmacı da 18 yaşındaki Bilal Taha Emiroğlu oldu.

Edebiyata ilgisini olduğunu söyleyen Emiroğlu, verdiği cevapla hem izleyicileri hem de sunucu İmirzalıoğlu'nu bile şaşkına çevirdi.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Edebiyata ilgim var dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi

Talha Emirlioğlu'nun karşısına "İstiklal Marşı"nın 1930'dan günümüze kadar resmi olarak kullanılan bestesi kime aittir?" sorusu çıktı.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Edebiyata ilgim var dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi

Şıklar şu şekilde:

A-Cemal Reşit Bey
B-Osman Zeki Üngör
C-Hamdullah Suphi Tanrıöver
D-Mehmet Akif Ersoy