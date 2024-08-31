Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! "Edebiyata ilgim var" dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi

Yarışmada en çok dikkat çeken yarışmacı da 18 yaşındaki Bilal Taha Emiroğlu oldu.

Edebiyata ilgisini olduğunu söyleyen Emiroğlu, verdiği cevapla hem izleyicileri hem de sunucu İmirzalıoğlu'nu bile şaşkına çevirdi.