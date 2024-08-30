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Haberler Galeri Uzun saçlı Seyran'ı unutun! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu yeni halini paylaştı

Uzun saçlı Seyran'ı unutun! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu yeni halini paylaştı

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu Yalı Çapkını dizisi sezon finaline girmişti. Dizinin hayranları, üçüncü sezon için gün sayarken, setten paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada yankı uyandırdı. Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun kısa saçları hayranlarını şoke etti. İşte Yalı Çapkını Seyran'ın yeni imajı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 17:18
Uzun saçlı Seyran’ı unutun! Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu yeni halini paylaştı

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun, dizinin üçüncü sezon çekimlerinden paylaştığı son fotoğraf, sosyal medyayı salladı.

Uzun saçlı Seyran’ı unutun! Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu yeni halini paylaştı

Saraçoğlu, saçlarındaki değişimle dikkatleri üzerine çekti.

Uzun saçlı Seyran’ı unutun! Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu yeni halini paylaştı

Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Yalı Çapkını dizisi üçüncü sezonu için sayılı günler kaldı.

Uzun saçlı Seyran’ı unutun! Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu yeni halini paylaştı

Dizinin üçüncü sezon çekimleri devam ederken, Afra Saraçaoğlu setten bir fotoğraf paylaştı.

Uzun saçlı Seyran’ı unutun! Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu yeni halini paylaştı

Uzun saçlarıyla tanıdığımız oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi.