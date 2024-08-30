30 Ağustos 2024, Cuma
Uzun saçlı Seyran'ı unutun! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu yeni halini paylaştı
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu Yalı Çapkını dizisi sezon finaline girmişti. Dizinin hayranları, üçüncü sezon için gün sayarken, setten paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada yankı uyandırdı. Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun kısa saçları hayranlarını şoke etti. İşte Yalı Çapkını Seyran'ın yeni imajı...
Giriş Tarihi: 30.08.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 17:18