01 Eylül 2024, Pazar
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı aradığı aşkı bakın kimde buldu! Sıla Türkoğlu Mardin'de...
Feyza Civelek, Evrim Alasya, Kaan Taşaner, Doğukan Güngör gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncu sonunda aradığı aşkı buldu. Türkoğlu, yeni sevgilisiyle bakın nasıl görüntülendi. İşte Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 09:47