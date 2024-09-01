01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı aradığı aşkı bakın kimde buldu! Sıla Türkoğlu Mardin'de...

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı aradığı aşkı bakın kimde buldu! Sıla Türkoğlu Mardin'de...

Feyza Civelek, Evrim Alasya, Kaan Taşaner, Doğukan Güngör gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncu sonunda aradığı aşkı buldu. Türkoğlu, yeni sevgilisiyle bakın nasıl görüntülendi. İşte Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 09:47
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı aradığı aşkı bakın kimde buldu! Sıla Türkoğlu’nun yeni sevgilisi...

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı aradığı aşkı bakın kimde buldu! Sıla Türkoğlu’nun yeni sevgilisi...

Daha önce meslektaşları Halil İbrahim Ceylan ve Alp Navruz gibi isimlerle anılan Türkoğlu, bu kez gönlünü bir işletmeciye kaptırdı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı aradığı aşkı bakın kimde buldu! Sıla Türkoğlu’nun yeni sevgilisi...

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu işletmeci Ata Ayyıldız ile ilk kez görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı aradığı aşkı bakın kimde buldu! Sıla Türkoğlu’nun yeni sevgilisi...

Mardin'de düzenlenen bir düğün töreninde ilk kez birlikte görüntülenen çiftin görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı aradığı aşkı bakın kimde buldu! Sıla Türkoğlu’nun yeni sevgilisi...

Taze aşıklar Mardin'de bir düğün töreninde yan yana görüldü.