Milyoner'de herkesi yanıltan 60 bin TL'lik soru! Seyirci jokeri de işe yaramadı!

Kim Milyoner Olmak İster 866. son bölümüyle reyting rekorları kırdı. ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de "1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?" sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 10 Şubat tarihli Milyoner programında yarışmacı bu soruda "Seyirci" jokerini kullandı. "Çift Cevap" hakkı da olan yarışmacı seyircilerin yüzde 54'ü tarafından verilen şıkkı seçti. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 23:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





