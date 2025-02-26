Oruçluyken en çok susatan yiyecekler! Sahurda sakın yemeyin: Susuzluğu katlıyor
Ramazan ayı yaklaştıkça oruç tutarken dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıkları da merak konusu oluyor. Sahurda tüketilen yiyecekler, gün boyu tok ve enerjik kalmanızı sağlarken, bazı besinler ise susuzluk hissini artırarak orucu zorlaştırabilir. Peki sahurda hangi yiyeceklerden kaçınılmalı? İşte sağlıklı ve rahat bir oruç süreci için sahurda beslenme önerileri...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 17:20