Oruçluyken en çok susatan yiyecekler! Sahurda sakın yemeyin: Susuzluğu katlıyor

Tuzlu ve Baharatlı Gıdalar

Tuz, vücuttaki suyun tutulmasını sağlasa da, aynı zamanda susuzluk hissini artıran başlıca unsurlardan biridir. Fazla tuzlu gıdalar tüketmek, böbreklerin daha fazla su kullanmasına neden olarak su kaybına yol açabilir. Sahur sofralarında zeytin, peynir, salamura gıdalar ve tuzlu kuruyemişlere yer verilmemelidir.

Baharatlı yiyecekler metabolizmayı hızlandırabilir, vücudun su ihtiyacını da artırabilir. Acı ve baharatlar, tüketildiğinde terlemeyi artırabilir ve bu da su kaybına neden olabilir. Sahurda pul biber, karabiber ve isot gibi baharatlar içeren gıdalardan uzak durmak gerekir.