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Oruçluyken en çok susatan yiyecekler! Sahurda sakın yemeyin: Susuzluğu katlıyor

Ramazan ayı yaklaştıkça oruç tutarken dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıkları da merak konusu oluyor. Sahurda tüketilen yiyecekler, gün boyu tok ve enerjik kalmanızı sağlarken, bazı besinler ise susuzluk hissini artırarak orucu zorlaştırabilir. Peki sahurda hangi yiyeceklerden kaçınılmalı? İşte sağlıklı ve rahat bir oruç süreci için sahurda beslenme önerileri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 17:20
Oruçluyken en çok susatan yiyecekler! Sahurda sakın yemeyin: Susuzluğu katlıyor

Ramazan ayında oruç ibadetinin kazandırdığı en güzel alışkanlıklardan biri de sahura kalkmaktır. Sahur, sadece oruç tutabilmek için enerji depolamakla kalmaz, aynı zamanda bir şükür vesilesi olarak da görülür. Sahurda tüketilen besinler, gün boyu vücut fonksiyonlarını destekleyerek enerjinizi dengede tutmanıza yardımcı olur. Doğru besinleri tercih etmek, açlık ve susuzluk hissini azaltırken metabolizmanın düzenli çalışmasını da sağlar.

Oruçluyken en çok susatan yiyecekler! Sahurda sakın yemeyin: Susuzluğu katlıyor

Beslenme düzeninin değiştiği ve uzun saatler aç kaldığımız Ramazan ayında yüksek proteinli besinler önem kazanıyor. Gün boyu tok hissetmek ve orucu rahat geçirmek için sahur menülerinde sıklıkla haşlanmış yumurta, tam tahıllı ürünler, taze kuruyemişler tercih ediliyor. Süt ve süt ürünleri protein ve kalsiyum içeriğiyle sindirimi rahatlatıyor. Peki susuzluğu katlayan besinler hangileri? Fikriyat haberine göre, sahurda bu besinleri tüketmemeniz gerekiyor!

Oruçluyken en çok susatan yiyecekler! Sahurda sakın yemeyin: Susuzluğu katlıyor

Sahurda Tüketilmemesi Gereken Besinler


Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahur yemeğinin "mübarek bir yemek" olduğunu ifade eder ve sahura kalkılmasını tavsiye buyurur.

Sağlıklı bir oruç süreci geçirmek için sahurda tüketilecek besinleri doğru seçmek oldukça önemli. İşte susuzluğu zirveye çıkaran besinler…

Oruçluyken en çok susatan yiyecekler! Sahurda sakın yemeyin: Susuzluğu katlıyor

Tuzlu ve Baharatlı Gıdalar

Tuz, vücuttaki suyun tutulmasını sağlasa da, aynı zamanda susuzluk hissini artıran başlıca unsurlardan biridir. Fazla tuzlu gıdalar tüketmek, böbreklerin daha fazla su kullanmasına neden olarak su kaybına yol açabilir. Sahur sofralarında zeytin, peynir, salamura gıdalar ve tuzlu kuruyemişlere yer verilmemelidir.

Baharatlı yiyecekler metabolizmayı hızlandırabilir, vücudun su ihtiyacını da artırabilir. Acı ve baharatlar, tüketildiğinde terlemeyi artırabilir ve bu da su kaybına neden olabilir. Sahurda pul biber, karabiber ve isot gibi baharatlar içeren gıdalardan uzak durmak gerekir.

Oruçluyken en çok susatan yiyecekler! Sahurda sakın yemeyin: Susuzluğu katlıyor

Yağlı ve Ağır Yiyecekler

Kızartmalar ve ağır yağ içeren yemekler sindirim sistemini zorlayarak vücudun daha fazla su harcamasına neden olur. Bu da hem susuzluk hissini artırır hem de sindirimi zorlaştırarak rahatsızlık yaratabilir. Kızarmış tavuk, patates ve hamur işleri ya da ağır soslarla zenginleştirilmiş yemekleri tüketmekten kaçınmalısınız.

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