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Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar'ı görmeniz lazım...

Geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım ile dünyaevine giren Pınar Deniz, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. Güzel oyuncu doğuma sayılı günler kala sosyal medya hesabından pembe kombinleriyle dolu bir albüm paylaştı. Ancak paylaşımlarda en dikkat çekici olan ise, Deniz'in çocukluk fotoğrafıydı. İşte Pınar Deniz başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 16:10
Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz, geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım ile Roma'da, arkadaşları ve aileleriyle düzenledikleri sade bir nikah töreniyle evlendi.

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Nikahtan hemen sonra hamile olduğu öğrenilen Deniz, çok geçmeden "bebek" haberini doğrulamıştı.

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Karnı burnunda pozlarını görmeye alışık olduğumuz oyuncu, sosyal medyada yeni paylaşımlar yaptı.

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Oğlunu kucağını almak için gün sayan Deniz, Instagram hesabından pembe kombinleriyle dolu bir albüm paylaştı, sonuna bir de sürpriz ekledi.

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

MİNİK PINAR'I PAYLAŞTI

Bebeklik halini de takipçileriyle paylaşan Deniz'e yorum yağdı.

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Minik Pınar'ı görenler "Bebek inşallah sana benzer" demeden geçemedi.

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukluk halleri...

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Beren Saat

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Ceyda Ateş

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Afra Saraçoğlu

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Hülya Avşar

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Hazal Kaya

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Yasemin Şefkatli

Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar’ı görmeniz lazım...

Neslihan Atagül