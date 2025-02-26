26 Şubat 2025, Çarşamba
Pınar Deniz eski albümlere kaldı! Minik Pınar'ı görmeniz lazım...
Geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım ile dünyaevine giren Pınar Deniz, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. Güzel oyuncu doğuma sayılı günler kala sosyal medya hesabından pembe kombinleriyle dolu bir albüm paylaştı. Ancak paylaşımlarda en dikkat çekici olan ise, Deniz'in çocukluk fotoğrafıydı. İşte Pınar Deniz başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 16:10