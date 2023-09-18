18 Eylül 2023, Pazartesi
Milyoner'de çiğ et yiyen fenomen doktor geceye damga vurdu! 100 bin TL'lik Anayasa sorusu...
Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Milyoner'de kendisini deneyim avcısı olarak tanıtan Doktor Tuba Güleç geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Milyoner'de yarışmacı 100 bin TL'lik soruda verdiği cevapla herkesi şoke etti. İşte, sosyal medyada işlenmemiş gıda diyeti adı altında çektiği yemek videolarında çiğ et yiyen fenomen doktorun renkli anları…
Giriş Tarihi: 18.09.2023 04:19 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 04:55
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