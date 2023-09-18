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Haberler Galeri Milyoner'de çiğ et yiyen fenomen doktor geceye damga vurdu! 100 bin TL'lik Anayasa sorusu...

Milyoner'de çiğ et yiyen fenomen doktor geceye damga vurdu! 100 bin TL'lik Anayasa sorusu...

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Milyoner'de kendisini deneyim avcısı olarak tanıtan Doktor Tuba Güleç geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Milyoner'de yarışmacı 100 bin TL'lik soruda verdiği cevapla herkesi şoke etti. İşte, sosyal medyada işlenmemiş gıda diyeti adı altında çektiği yemek videolarında çiğ et yiyen fenomen doktorun renkli anları…

Giriş Tarihi: 18.09.2023 04:19 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 04:55
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Milyoner’de çiğ et yiyen fenomen geceye damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması para ödülünü yeniledi. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.

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Milyoner’de çiğ et yiyen fenomen geceye damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde kendisini deneyim avcısı olarak tanıtan Doktor Tuba Güleç geceye damga vurdu.

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Milyoner’de çiğ et yiyen fenomen geceye damga vurdu!

Sosyal medyada işlenmemiş gıda diyeti adı altında çiğ et yiyen fenomen doktor milyoner olmaya geldi.

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Milyoner’de çiğ et yiyen fenomen geceye damga vurdu!
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Milyoner’de çiğ et yiyen fenomen geceye damga vurdu!