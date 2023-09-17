Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, her cumartesi yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına çekiyor. Ancak son yayınlanan 105. bölümün final sahnesi, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Dizideki Veysel karakterini canlandıran Semih Ertürk'ün yaralanması ve yaşadığı bu olayın ardından "Gönül Dağı"nın Veysel'i diziden ayrılacak mı, neden ayrıldı soruları gündeme geldi.