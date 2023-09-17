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Haberler Galeri Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, her cumartesi yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına çekiyor. Ancak son yayınlanan 105. bölümün final sahnesi, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Dizideki Veysel karakterini canlandıran Semih Ertürk'ün yaralanması ve yaşadığı bu olayın ardından "Gönül Dağı"nın Veysel'i diziden ayrılacak mı, neden ayrıldı soruları gündeme geldi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 21:57
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Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümünde izleyicilere duygusal anlar yaşattı. 105. bölümde yaralanan Veysel karakteri, diziye veda ediyor gibi göründü. Veysel'i canlandıran oyuncu Semih Ertürk'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

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Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLECEK Mİ?

Gönül Dağı 105. Bölümde Veysel yaralandı. Roket incelemesi için heyete projesini sunacak Amcaoğulları ve Gedelli halkı Veysel ile şoka uğradı.

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Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

GÖNÜL DAĞI'NIN VEYSEL'İ SEMİH ERTÜRK DİZİDEN AYRILDI MI?

Konuya dair Veysel karakterine hayat veren oyuncu Semih Ertürk'ten herhangi bir açıklama gelmedi. Dizinin takipçileri cevabı almak için gelecek bölümü bekleyecek.

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Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

14 Ekim 1993, İstanbul doğumlu Semih Ertürk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.

Kamera önü çalışmalarına önce reklam filmlerinde başladı. Ardından 2015'te 'Yok Artık' isimli sinema filminde oynadı.

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Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Daha sonra popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' rolüne hayat verdi. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide 'Said' karakterine hayat verdi.