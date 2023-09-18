Yonca Evcimik’ten hayvan hakları çıkışı: Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan büyük destek verdi

- Pop müzikte döneminizin öncü isimlerinden birisiniz. Siz kendinizi bu açıdan nasıl görüyorsunuz?

Asla mütevazılık yapmayacağım, çok yenilik getirdim. 'Abone' albümümü çıkardığımda arabesk müzik popülerdi. Albümüm mihenk taşı oldu. Hem sahnede dans edip hem de şarkı söyleyen kimse yoktu. Ben bunu yaptığımda ülkemiz için devrimdi. Şimdi herkes birkaç hareket öğrenip, yanına da dansçıları alıp sahneye çıkıyor. Bunun öncüsü benim, bir diğer getirdiğim yenilik ise single çalışmam oldu. Türkiye'de ilk single çalışmasını '8.15 Vapuru' ile ben yaptım. Üçüncü albümümden önce yapmıştım. Hatta yapımcım başta çok istemedi ama beni de kırmadı. Single çok büyük bir başarı kazandı. Aylarca müzik listesinde single dalı açtılar ve ben aylarca orada tek başıma bir numarada kaldım. Eskiden kimse single yapmıyordu şimdi ise albüm yapmıyorlar. Hayatta ne yapmak istediysem ertelemeden yaptım. Bunun için de çok çalıştım, emek verdim. Hayallerimin hepsini gerçekleştirdim. İçimde ukde kalan bir şey yok. Küçük yaşlarımdan itibaren çalışmaya başladım. Çocuk işçi gibiydim. Türkiye'nin en değerli müzisyenleri, oyuncularıyla çalıştım. Bir yandan konservatuvarda eğitim alırken bir yandan da tiyatroda çalışmaya devam ettim. Bu da bana çok şey kattı. Ailem de bana hep destek oldu, içimdeki cevheri parlattılar.