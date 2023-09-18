18 Eylül 2023, Pazartesi
Yonca Evcimik’ten hayvan hakları çıkışı: Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan büyük destek verdi
90'lı yılların en sevilen isimlerinden olan Yonca Evcimik, çok özel açıklamalarda bulundu. Türk müziğine büyük yenilik getirdiğini belirten popçu, "Abone albümümü çıkarana kadar herkes arabesk dinliyordu. Sayemde pop müzik popüler oldu" dedi. Hayvan hakları konusunda önemli adımların atıldığını belirten Evcimik, "Yasanın çıkması için çok mücadele ettim, hedeflerimizin büyük bölümünü gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım bu konuda büyük destek verdi" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.09.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 09:15
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13