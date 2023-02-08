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Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın sözleri yürek burktu! “Evimiz kırık döküktü ama…”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem faciasında enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın aylar önce verdiği röportaj yürek burktu. Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Yaşadığı tek katlı ev hakkında konuşan Duymaz, "O kırık dökük evde mutluydum" sözleriyle yürek burktu.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 17:01
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Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın sözleri yürek burktu! “Evimiz kırık döküktü ama…”

Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz'ın günlerdir enkaz altında kaldığı konuşuluyor. Sevenleri ünlü isimden sevindirici haberi beklerken, Duymaz'ın felaketten 1 ay önce Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj viral oldu.

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Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın sözleri yürek burktu! “Evimiz kırık döküktü ama…”

''KİM NE DERSE DESİN BEN O EVDE MUTLUYDUM''

Taha Duymaz'ın sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan sözleri şu şekildeydi:

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Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın sözleri yürek burktu! “Evimiz kırık döküktü ama…”

Evimiz kırık dökük bir evdi. Kışın soğuğu geçirirdi, sırılsıklam olurduk. Eski bir evdi, zaten 2 metrekarelik bir mutfağım vardı. İnsanların 'Bir bardak su bile içmem' dediği mutfağım.

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Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın sözleri yürek burktu! “Evimiz kırık döküktü ama…”

"YIKILMASINI İSTEMİYORDUM"

Ben yıkılmasını istemiyordum aslında o evin çünkü ben o evde çok mutluydum. Kim ne derse desin, mutfağımı çok seviyordum. İyi kötü anılarımız var o evde ailecek.

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Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın sözleri yürek burktu! “Evimiz kırık döküktü ama…”

"AMACIM AİLEME GÜZEL BİR HAYAT SUNMAKTI"

O ev yıkılıp başka bir ev yapıldı. Sesimi duyurmama yardımcı oldular sosyal medyada ki zaten benim amacım çocukluğumdan beri aileme güzel bir hayat sunmaktı. Çok şükür bunu başardım. Tam başarmış sayılmam ama çok şükür bir yere de getirdim ailemi. Nerden nereye yani, evi yaptırdık çok şükür. Aç değiliz, açıkta değiliz.