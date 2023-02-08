Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın sözleri yürek burktu! “Evimiz kırık döküktü ama…”

"AMACIM AİLEME GÜZEL BİR HAYAT SUNMAKTI"

O ev yıkılıp başka bir ev yapıldı. Sesimi duyurmama yardımcı oldular sosyal medyada ki zaten benim amacım çocukluğumdan beri aileme güzel bir hayat sunmaktı. Çok şükür bunu başardım. Tam başarmış sayılmam ama çok şükür bir yere de getirdim ailemi. Nerden nereye yani, evi yaptırdık çok şükür. Aç değiliz, açıkta değiliz.