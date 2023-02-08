08 Şubat 2023, Çarşamba
Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın sözleri yürek burktu! “Evimiz kırık döküktü ama…”
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem faciasında enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın aylar önce verdiği röportaj yürek burktu. Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Yaşadığı tek katlı ev hakkında konuşan Duymaz, "O kırık dökük evde mutluydum" sözleriyle yürek burktu.
Giriş Tarihi: 08.02.2023 17:01
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