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Milli voleybolcu Hande Baladın'ı bunalıma sokan taciz! Korkudan antrenmanlara bile gidemiyor
Milli voleybolcu Hande Baladın'a geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından taciz içerikli mesajlar gelmeye başladı. Birden fazla kullanıcı tarafından gelen aynı mesaj içerikleri sonrası büyük bir paniğe kapılan genç voleybolcu Hande Baladın, yaşadığı korku ve tedirginlik nedeniyle antrenmanlara gitmekte zorlanmaya başladı.