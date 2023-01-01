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Milli voleybolcu Hande Baladın'ı bunalıma sokan taciz! Korkudan antrenmanlara bile gidemiyor

Milli voleybolcu Hande Baladın'a geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından taciz içerikli mesajlar gelmeye başladı. Birden fazla kullanıcı tarafından gelen aynı mesaj içerikleri sonrası büyük bir paniğe kapılan genç voleybolcu Hande Baladın, yaşadığı korku ve tedirginlik nedeniyle antrenmanlara gitmekte zorlanmaya başladı.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.01.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 08:38
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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı bunalıma sokan taciz! Korkudan antrenmanlara bile gidemiyor

Sosyal medya hesabından gönderilen taciz içerikli mesajlar nedeniyle korku ve paniğe kapılan milli voleybolcu Hande Baladın, antrenmana gidemeyecek hale geldiğini belirterek kendisini taciz eden kullanıcıdan şikayetçi oldu.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı bunalıma sokan taciz! Korkudan antrenmanlara bile gidemiyor

Milli voleybolcu Hande Baladın'a geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından taciz içerikli mesajlar gelmeye başladı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı bunalıma sokan taciz! Korkudan antrenmanlara bile gidemiyor

Birden fazla kullanıcı tarafından gelen aynı mesaj içerikleri sonrası büyük bir paniğe kapılan genç voleybolcu, yaşadığı korku ve tedirginlik nedeniyle antrenmanlara gitmekte zorlanmaya başladı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı bunalıma sokan taciz! Korkudan antrenmanlara bile gidemiyor

Sesli ve görüntülü mesajlarda genç sporcuya gönderilen, 'Seni seviyorum Handem, gidelim buradan. Kaçalım bitanem, Handem, Sen benimsin. Benim olacaksın' mesajlarının sürekliliğinin artması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı bunalıma sokan taciz! Korkudan antrenmanlara bile gidemiyor

Milli oyuncu kendisine aynı içerikli mesaj ve ses kayıtlarını gönderen kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.