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Haberler Galeri Oktay Kaynarca 1 milyon TL'lik soruyu açtırarak Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçti

Oktay Kaynarca 1 milyon TL'lik soruyu açtırarak Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçti

2023 yılı özel programıyla atv'de ünlüleri ağırlayan Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar yaşandı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Hülya Avşar ve Sefo kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca yarışmada 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Kaynarca, yarışma boyunca 1 milyon TL'lik soruyu açtıran 5. yarışmacı oldu. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışladı. İŞTE O SORULAR VE YANITLARI…

Giriş Tarihi: 31.12.2022 23:07 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 23:14
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Oktay Kaynarca 1 milyon TL’lik soruyu açtırarak Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçti

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yılbaşı heyecanı yaşandı.

Şarkıcılar Hülya Avşar, Sefo ve usta oyuncu Oktay Kaynarca 2023 yılbaşı özel programında yarıştılar.

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Oktay Kaynarca 1 milyon TL’lik soruyu açtırarak Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçti

Ünlülerin yarışmadan kazandıkları geliri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlandı.

Milyoner'de 400 bin TL'lik soruyu bilen Oktay Kaynarca, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.

Oyuncu Kaynarca, yarışma boyunca 1 milyon TL'lik soruyu açtıran 5. yarışmacı olma özelliğine erişti.

İŞTE MİLYONER'DE 31 ARALIK 2022 TARİHİ GECESİ SORULAN SORULAR VE YANITLARI

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Oktay Kaynarca 1 milyon TL’lik soruyu açtırarak Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçti
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Oktay Kaynarca 1 milyon TL’lik soruyu açtırarak Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçti
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Oktay Kaynarca 1 milyon TL’lik soruyu açtırarak Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçti