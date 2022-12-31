Oktay Kaynarca 1 milyon TL'lik soruyu açtırarak Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçti

2023 yılı özel programıyla atv'de ünlüleri ağırlayan Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar yaşandı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Hülya Avşar ve Sefo kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca yarışmada 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Kaynarca, yarışma boyunca 1 milyon TL'lik soruyu açtıran 5. yarışmacı oldu. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışladı. İŞTE O SORULAR VE YANITLARI…