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Serenay Sarıkaya paylaşımıyla maziye götürdü: Yeniden hatırlamak iyi geldi bana

Corona virüs salgını nedeniyle sevgilisi Cem Yılmaz ile karantinaya giren Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Uzun zaman sonra hayranlarının isteği üzerine sosyal medyadan ilk paylaşımını yapan Sarıkaya, dört yıl önceki çekiminden bir kare paylaştı. Güzel oyuncunun, fotoğrafın altına düştüğü not dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 14:01
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Serenay Sarıkaya paylaşımıyla maziye götürdü: Yeniden hatırlamak iyi geldi bana

Corona virüs salgınıyla birlikte Cem Yılmaz'la ev karantinasında olan Serenay Sarıkaya, pek çok ünlü isimden farklı olarak bir paylaşım yapmadı.

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Serenay Sarıkaya paylaşımıyla maziye götürdü: Yeniden hatırlamak iyi geldi bana

Sarıkaya, hayranlarından gelen paylaşım isteklerini kırmayarak sessizliğini bozdu ve 2016 yılında yapılmış bir çekimden kareler paylaştı.

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Serenay Sarıkaya paylaşımıyla maziye götürdü: Yeniden hatırlamak iyi geldi bana

İşte Sarıkaya'nın o paylaşımı...

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Serenay Sarıkaya paylaşımıyla maziye götürdü: Yeniden hatırlamak iyi geldi bana

"2016 yılında yapmışız bu çekimi. Yıllar geçip gitmiş şimdi şu kara günler geçmiyor… Dilerim hepimiz kendimize, yaşadığımız çevreye ve hatta başkalarına da dair çok kıymetli keşifler ve farkındalıklarla çıkarız bu dönemden. Dilerim her şey yeniden güzel olur. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz… Sizlerin isteği üzerine bu çekimi yeniden hatırlamak iyi geldi bana… Sevgi ve sağlık ile kalın…"

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Serenay Sarıkaya paylaşımıyla maziye götürdü: Yeniden hatırlamak iyi geldi bana

Yaşadıkları aşkla sürekli gündemde olan ve artık kameralardan kaçmayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, kendilerini karantinaya almıştı.