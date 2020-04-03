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Serenay Sarıkaya paylaşımıyla maziye götürdü: Yeniden hatırlamak iyi geldi bana
Corona virüs salgını nedeniyle sevgilisi Cem Yılmaz ile karantinaya giren Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Uzun zaman sonra hayranlarının isteği üzerine sosyal medyadan ilk paylaşımını yapan Sarıkaya, dört yıl önceki çekiminden bir kare paylaştı. Güzel oyuncunun, fotoğrafın altına düştüğü not dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 14:01
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