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Milano’da sürpriz nikah! Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi! İşte ilk kareler

Rol aldığı Geniş Aile, Çukur ve Yeşilçam dizileriyle adını duyuran Bora Akkaş, iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Mutlu çifte Hazal Kaya, Sarp Akkaya, İbrahim Selim, Zeynep Bastık, Cenk Tosun, Demet Evgar gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi. Bora Akkaş ve eşinin nikah paylaşımlarına ise beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:15
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Milano’da sürpriz nikah! Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi! İşte ilk kareler

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Bora Akkaş 2017 yılında Seda Türkmen ile nikah masasına oturmuş, çift iki yol sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milano’da sürpriz nikah! Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi! İşte ilk kareler

Bora Akkaş'tan güzel haber geldi. Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da evlendi.

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Milano’da sürpriz nikah! Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi! İşte ilk kareler

Çifti, Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda nikah kıydı.

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Milano’da sürpriz nikah! Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi! İşte ilk kareler

Nikaha Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın arkadaşları da katıldı.

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Milano’da sürpriz nikah! Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi! İşte ilk kareler

Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ünlü çift, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı.