Milano’da sürpriz nikah! Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi! İşte ilk kareler

Rol aldığı Geniş Aile, Çukur ve Yeşilçam dizileriyle adını duyuran Bora Akkaş, iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Mutlu çifte Hazal Kaya, Sarp Akkaya, İbrahim Selim, Zeynep Bastık, Cenk Tosun, Demet Evgar gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi. Bora Akkaş ve eşinin nikah paylaşımlarına ise beğeni yağdı.