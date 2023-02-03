03 Şubat 2023, Cuma
Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a mahkemeden kötü haber
Olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Boşanmanın ardından evliliği sürecinde psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını açıklayan Aktan, 2018 yılında darbedildiği iddiasıyla dava açmıştı. Deniz hakkındaki beraat kararının ardından dosyayı bir üst mahkemeye taşıyan Aktan'a kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 12:35
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