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Haberler Galeri Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a mahkemeden kötü haber

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a mahkemeden kötü haber

Olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Boşanmanın ardından evliliği sürecinde psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını açıklayan Aktan, 2018 yılında darbedildiği iddiasıyla dava açmıştı. Deniz hakkındaki beraat kararının ardından dosyayı bir üst mahkemeye taşıyan Aktan'a kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 12:35
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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a mahkemeden kötü haber

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu.

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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a mahkemeden kötü haber

Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı.

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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a mahkemeden kötü haber

"ÖZCAN BENİ DÖVÜYOR"

Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", suçundan şikâyetçi olmuştu.

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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a mahkemeden kötü haber

Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamış, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a mahkemeden kötü haber

DARP İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Mahkeme, Özcan Deniz'in 2017 yılında işlediği iddia edilen basit yaralama suçunun şikayet süresinden sonra şikayet edildiği gerekçesiyle düşürülmesine, 2018'de yaşanan olayda Deniz'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına, 2019'da Almanya'daki olayda şikayet süresi geçtiği sebebiyle düşürülmesine karar verdi.