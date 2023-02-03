Mehmet Ali Erbil'e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi

Klibinde oynadığı fenomen ve şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ronay'a attığı taciz mesajlarının ifşa olmasının ardından açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Taciz ve tehditten yargılanan komedyenin 7 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İşte Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay davasında yaşananlar...