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Mehmet Ali Erbil'e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi

Klibinde oynadığı fenomen ve şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ronay'a attığı taciz mesajlarının ifşa olmasının ardından açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Taciz ve tehditten yargılanan komedyenin 7 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İşte Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay davasında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 16:03
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Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz ekim ayında Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından fenomene mesaj atmıştı.

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Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi

Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti.

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Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi

Fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi

TARAFLAR KATILMADI

İstanbul 67 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, müşteki Ece Ronay ile sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

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Mehmet Ali Erbil’e taciz ve hakaretten 7 yıl hapis istemi

MÜTALAADA UYKU MESAJI VURGULANDI

Duruşmada Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaada, Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a hitaben "Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum" şeklinde mesaj göndererek cinsel tacizde bulunduğunu, Ronay'ın bu mesaja olumsuz karşılık vermesi nedeniyle bu kez sanığın Ronay'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek kastı ile hakaret ettiği kaydedildi