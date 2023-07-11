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Arda Güler’in sevgilisi bakın kim çıktı! Real Madrid’e transfer olan Güler bombayı patlattı

Genç yetenek Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan oldu. 20 milyon euro bonservis+bonuslarla birlikte 10 milyon euroya Real Madrid kadrosunda katılan Güler, önceki gün ilk idmanına da çıktı. Başarısıyla bir anda dünyanın gündemine oturan Güler'in özel hayatı da oldukça merak edildi. Arda Güler'in sevgilisinin Galatasaraylı basketbolcu olduğu iddiası magazin gündeminde de geniş yankı buldu.

Giriş Tarihi: 11.07.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 09:27
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Arda Güler’in sevgilisi bakın kim çıktı! Real Madrid’e transfer olan Güler bombayı patlattı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, 6 yıllık sözleşme imzaladı.

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Arda Güler’in sevgilisi bakın kim çıktı! Real Madrid’e transfer olan Güler bombayı patlattı

Cuma günü tüm dünyaya tanıtılan Arda Güler, basın toplantısında "Buraya kiralık olarak oynamaya gelmedim. Formaya talibim" diyerek hedeflerini anlattı. Güler önceki gün ilk idmanına da çıktı.

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Arda Güler’in sevgilisi bakın kim çıktı! Real Madrid’e transfer olan Güler bombayı patlattı

Başarısıyla dünyanın bir anda gündemine oturan ünlü futbolcunun özel hayatı da oldukça merak edildi.

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Arda Güler’in sevgilisi bakın kim çıktı! Real Madrid’e transfer olan Güler bombayı patlattı

ARDA GÜLER'E GALATASARAYLI SEVGİLİ

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Arda Güler'in Galatasaray'ın Kadın Basketbol takımı oyuncusu Duru Nayman ile sevgili olduğu ileri sürülüyor.

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Arda Güler’in sevgilisi bakın kim çıktı! Real Madrid’e transfer olan Güler bombayı patlattı

Geçtiğimiz gün Madrid'e giden ünlü futbolcunun havalimanında yanında Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) olduğu dikkatlerde kaçmadı.