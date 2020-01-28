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Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Bir süredir izleyici karşısına çıkmayan ve son olarak Gülperi dizisiyle ekranlara gelen Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adndan söz ettirmeye devam ediyor. Gülperi dizisinin sevilen oyuncusu Nurgül Yeşişçay'ınn oğlu ile olan fotoğrafları hayranlarını şaşkına çevirdi. Paylaşımları beğeni yağmuruna tutuan Nurgül Yeşilçay hayranları, "Oplun boyunu geçmiş" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 12:28
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Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Gündemden düşmeyen Gülperi dizisinin eski oyuncusu Nurgül Yeşilçay, oğlu ile magazin dünyasını salladı. Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

İşte Gülperi dizisinin eski yıldızı Nurgül Yeşilçay ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

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Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Nurgül Yeşilçay ve oğlu Osman Nejat Özer

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Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...
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Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Somer Sivrioğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları, kızı Derin ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.