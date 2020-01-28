Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Bir süredir izleyici karşısına çıkmayan ve son olarak Gülperi dizisiyle ekranlara gelen Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adndan söz ettirmeye devam ediyor. Gülperi dizisinin sevilen oyuncusu Nurgül Yeşişçay'ınn oğlu ile olan fotoğrafları hayranlarını şaşkına çevirdi. Paylaşımları beğeni yağmuruna tutuan Nurgül Yeşilçay hayranları, "Oplun boyunu geçmiş" yorumlarında bulundu.