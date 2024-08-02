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Metin Yıldız'ın eşi Ceylan Yıldız suda doğum yapmıştı! Bebekleri yoğun bakıma alındı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Metin Yıldız'ın eşi, 28 Temmuz tarihinde özel bir hastanede suda doğum yapmıştı. Doğum esnasında talihsiz dakikalar yaşayan Yılmaz'ın çocuğu, dünyaya gelir gelmez yoğun bakıma alındı. Ünlü çift, bebeklerinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 11:54 Güncelleme: 02.08.2024 11:54
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Metin Yıldız’ın eşi Ceylan Yıldız suda doğum yapmıştı! Bebekleri yoğun bakıma alındı...

İkinci evliliğini Ceylan Yıldız ile gerçekleştiren ve Çok Güzel Hareketler programıyla tanınan Metin Yıldız, kısa süre önce müjdeli bir haberi duyurmuştu.

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Metin Yıldız’ın eşi Ceylan Yıldız suda doğum yapmıştı! Bebekleri yoğun bakıma alındı...

Yıldız, eşi Ceylan Yıldız ile bir bebek beklediklerini açıklamıştı.

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Metin Yıldız’ın eşi Ceylan Yıldız suda doğum yapmıştı! Bebekleri yoğun bakıma alındı...

28 Temmuz'da Taksim'de özel bir hastanede suda doğum yapan Ceylan Yılmaz, doğum esnasında talihsiz dakikalar yaşandığını ve çocuğunun dünyaya gelir gelmez yoğun bakıma alındığını açıkladı.

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Metin Yıldız’ın eşi Ceylan Yıldız suda doğum yapmıştı! Bebekleri yoğun bakıma alındı...

Üç gündür hastane yollarını aşındıran Ceylan Yılmaz ve oyuncu eşi, önceki akşam Cihangir'de hastaneye süt götürmek için hazırlık yaparken görüntülendi.

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Metin Yıldız’ın eşi Ceylan Yıldız suda doğum yapmıştı! Bebekleri yoğun bakıma alındı...

Ünlü oyuncu, bebeklerinin sağlık durumu hakkında konuştu.