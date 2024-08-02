02 Ağustos 2024, Cuma
Metin Yıldız'ın eşi Ceylan Yıldız suda doğum yapmıştı! Bebekleri yoğun bakıma alındı...
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Metin Yıldız'ın eşi, 28 Temmuz tarihinde özel bir hastanede suda doğum yapmıştı. Doğum esnasında talihsiz dakikalar yaşayan Yılmaz'ın çocuğu, dünyaya gelir gelmez yoğun bakıma alındı. Ünlü çift, bebeklerinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş: 02.08.2024 11:54 Güncelleme: 02.08.2024 11:54
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