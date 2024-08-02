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Anne-oğul aynı dizide! Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in annesi de çok ünlüymüş! Meğer gizemli oyuncu...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna bomba bir isim geliyor. Diziye sonradan katılan ve Giray karakterine hayat veren Kaan Taşaner ise hayranları tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun annesinin de ünlü olduğunu duyanlar şoke oldu. Meğer anne-oğul bir zamanlar aynı dizide oynamışlar. İşte Kaan Taşaner'in oyuncu annesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 12:20 Güncelleme: 02.08.2024 12:20
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Anne-oğul aynı dizide! Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlüymüş! Meğer gizemli oyuncu...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek gibi oyuncuları bir araya getiren Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularının hayatlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

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Anne-oğul aynı dizide! Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlüymüş! Meğer gizemli oyuncu...

KADROYA BOMBA İSİM

Şebnem Bozoklu'nun dahil olduğu Kızılcık Şerbeti kadrosuna son olarak, Giray'ın annesi rolüyle Şebnem Dönmez dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 23 Ağustos'ta sete çıkacak olan diziye dahil olan Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner'in oynadığı Giray'ın annesi Heves'i oynayacak. Servet Pandur da Özge Özacar'ın oynadığı Görkem'in babası Resul'un, yeni evleneceği kadın Hacı Asude'yi oynayacak.

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Anne-oğul aynı dizide! Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlüymüş! Meğer gizemli oyuncu...

Öte yandan dizide Sıla Türkoğlu'nun partneri olan Kaan Taşaner hakkında bir gerçek ortaya çıktı.

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Anne-oğul aynı dizide! Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlüymüş! Meğer gizemli oyuncu...

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncunun annesini merak edip araştıranlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Anne-oğul aynı dizide! Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in annesi de çok ünlüymüş! Meğer gizemli oyuncu...

Meğer anne-oğul o dizide birlikte oynamış...