Anne-oğul aynı dizide! Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in annesi de çok ünlüymüş! Meğer gizemli oyuncu...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna bomba bir isim geliyor. Diziye sonradan katılan ve Giray karakterine hayat veren Kaan Taşaner ise hayranları tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun annesinin de ünlü olduğunu duyanlar şoke oldu. Meğer anne-oğul bir zamanlar aynı dizide oynamışlar. İşte Kaan Taşaner'in oyuncu annesi...