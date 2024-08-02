Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski aşkı İnci Taneleri'nin başrolü çıktı! Tam tamına 17 yaş büyük...

Uğur Polat'ın büyük aşkı bakın hangi ünlüymüş! Geçtiğimiz aylar final yapan dizi Yargı'da Yekta karakterini canlandıran Uğur Polat, özel hayatı hakkında çıkan gerçekle gündeme geldi. Ünlü oyuncu bir dönem İnci Taneleri'nin başrolüyle büyük aşk yaşamış. Polat, iddiaya göre o isim için eşinden de boşanmış. İşte Uğur Polat'ın kendisinden 17 yaş büyük eski sevgilisi...