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Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski aşkı İnci Taneleri'nin başrolü çıktı! Tam tamına 17 yaş büyük...

Uğur Polat'ın büyük aşkı bakın hangi ünlüymüş! Geçtiğimiz aylar final yapan dizi Yargı'da Yekta karakterini canlandıran Uğur Polat, özel hayatı hakkında çıkan gerçekle gündeme geldi. Ünlü oyuncu bir dönem İnci Taneleri'nin başrolüyle büyük aşk yaşamış. Polat, iddiaya göre o isim için eşinden de boşanmış. İşte Uğur Polat'ın kendisinden 17 yaş büyük eski sevgilisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 11:34 Güncelleme: 02.08.2024 11:34
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Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin başrolü çıktı! Tam tamına 17 yaş büyük...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Merve Ateş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı dizisinde Yekta karakteriyle hafızalara kazınan uğur Polat, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin başrolü çıktı! Tam tamına 17 yaş büyük...

Final yapan dizi şimdilerde oyuncularının hayatlarıyla gündemde... Özellikle Uğur Polat'ın hayatı hakkında çıkan gerçek duyanları şaşırtıyor. Polat, meğerse bir dönem İnci Taneleri'nin yıldızıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin başrolü çıktı! Tam tamına 17 yaş büyük...

O zamanlar Beste Bereket'ten ayrılan Uğur Polat, aradığı aşkı ünlü oyuncuda buldu.

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Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin başrolü çıktı! Tam tamına 17 yaş büyük...

Hatta o dönem ünlü oyuncunun evli olduğu ve Uğur Polat için eşinden boşandığı iddia edildi.

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Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin başrolü çıktı! Tam tamına 17 yaş büyük...

İşte Uğur Polat başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...