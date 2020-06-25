Alişan gözyaşları içinde anlattı: Oğlumun hayatını o kurtardı

"OĞLUMUN HAYATINI KURTARDI"

Kendileriyle çok ilgilenildiğini belirten Alişan, "Çok arayan oldu. Çok ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun. Benim boynumda bir zedelenme var. 2 hafta boyunluk takacağım. Burak'ın hayatını Marianne kurtardı. Çünkü Burak'ın üstüne kapaklandı. O bizim canımız. Onda da hafif bir kas yırtığı var. Başka da bir şey yok. Hepimiz çok şükür sağlıklıyız. İstanbul'a döneceğiz" dedi.

