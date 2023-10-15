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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın olaylı gecesi! 70 bin TL hesap gelince...

Evlilik hazırlıkları yapan Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan hakkında yeni iddialar gündeme geldi Geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir ayrılık yaşayan ikili, bu kez gittikleri eğlence mekanında kavga etti. Erbil, iş insanı arkadaşı ve sevgilisiyle gittiği eğlencede gelen hesabı görünce ortamı terk ettiği iddiasıyla olay oldu.

Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 11:10
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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın olaylı gecesi! 70 bin TL hesap gelince...

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde küsüp yeniden barışmıştı. Yine benzer bir iddiayla gündemdeki çift adlarından söz ettirdi.

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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın olaylı gecesi! 70 bin TL hesap gelince...

İddialara göre geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Erbil, Özcan Deniz'in Cahide Palazzo'da sahne alacağı akşam 4 kişilik masa ayırtmış ve Ankaralı iş adamı arkadaşı M. M'yi de misafiri olarak mekana davet etmiş.

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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın olaylı gecesi! 70 bin TL hesap gelince...

Nişanlısı Gülseren Ceylan da geceye kız arkadaşı ile katılmış. Gecenin sonuna doğru Erbil ile Ceylan bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşamış ve ünlü sanatçı mekanı terk etmiş.

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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın olaylı gecesi! 70 bin TL hesap gelince...

HESABI ÖDEMEYİNCE...

Gecenin sonunda ise gelen 70 bin liralık hesabı ise M. M ödemiş. İsmini vermek istemeyen iş insanı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın olaylı gecesi! 70 bin TL hesap gelince...

"Kendisi beni mekâna davet etti. Bende gittim daha sonra Mehmet Ali Erbil kız arkadaşı ile tartışıp mekânı terk etti. Gelen 70 bin liralık hesabı ödedim."