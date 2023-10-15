Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın olaylı gecesi! 70 bin TL hesap gelince...

Evlilik hazırlıkları yapan Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan hakkında yeni iddialar gündeme geldi Geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir ayrılık yaşayan ikili, bu kez gittikleri eğlence mekanında kavga etti. Erbil, iş insanı arkadaşı ve sevgilisiyle gittiği eğlencede gelen hesabı görünce ortamı terk ettiği iddiasıyla olay oldu.