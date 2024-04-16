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Haberler Galeri Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu'nun bahsettiği gazeteci Uğur Dündar mı? İki yakın dost aynı kadınla yasak aşk mı yaşadı?

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu'nun bahsettiği gazeteci Uğur Dündar mı? İki yakın dost aynı kadınla yasak aşk mı yaşadı?

35 yıl önce Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu'nun anlattıkları gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı'dan yardım isteyen Nebioğlu annesinin evlilik dışı ilişkiden 4 çocuğu olduğunu açıklarken, bomba gibi bir itirafta da bulundu. Nebioğlu, "Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor." dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.04.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 08:58
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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun bahsettiği gazeteci Uğur Dündar mı? İki yakın dost aynı kadınla yasak aşk mı yaşadı?

82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun bahsettiği gazeteci Uğur Dündar mı? İki yakın dost aynı kadınla yasak aşk mı yaşadı?

MÜGE ANLI'DAN YARDIM TALEP EDİYORUM
Geçtiğimiz günlerde Günaydın'a konuşan Nebioğlu, "Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum" diyerek biyolojik babası Metin Akpınar'ın gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini söylemişti.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun bahsettiği gazeteci Uğur Dündar mı? İki yakın dost aynı kadınla yasak aşk mı yaşadı?

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri gündeme bomba gibi düşerken büyük merak uyandırmıştı. Akıllarda o gazetecinin kim olduğuna dair soru işaretleri yer alırken, şoke edici bir gelişme yaşandı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun bahsettiği gazeteci Uğur Dündar mı? İki yakın dost aynı kadınla yasak aşk mı yaşadı?

ÜNLÜ GAZETECİNİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Türkiye bu konuyu konuşurken dün şok bir gelişme yaşandı. Nebioğlu'nun bahsettiği ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun bahsettiği gazeteci Uğur Dündar mı? İki yakın dost aynı kadınla yasak aşk mı yaşadı?

Dündar'a babalık davası açıldığı ve mahkemenin de haziran ayında görüleceği öğrenildi.