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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Hayat hikayesi ile geceye damga vurdu: Kalbimin ekmeğini yiyorum | İmirzalıoğlu öyle bir yanıt verdi ki...

Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Hayat hikayesi ile geceye damga vurdu: Kalbimin ekmeğini yiyorum | İmirzalıoğlu öyle bir yanıt verdi ki...

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda duygu dolu anlar da yaşandı. 24 yaşındaki yarışmacı Buse Ünal, hayat hikayesi ile programa damga vurdu. Gözyaşlarını tutamayan Ünal, " Kalbimin ekmeğini yiyorum" dedi. Bir sonraki soruya geçen yarışmacıya İmirzalıoğlu öyle bir şey söyledi ki... İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 00:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 01:16
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Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Hayat hikayesi ile geceye damga vurdu

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Hayat hikayesi ile geceye damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda duygu dolu anlar da yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Hayat hikayesi ile geceye damga vurdu

Yarışmaya ev arkadaşı ile gelen 24 yaşında olan yarışmacı Buse Ünal, hayat hikayesi ile programa damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Hayat hikayesi ile geceye damga vurdu

"EVDEN ATILMA DURUMUMUZ VAR"
Ünal yaptığı açıklamada maddi sıkıntılar çektiğini belirterek, "Bizim şuan ev arkadaşımla evden atılma durumumuz var. Zorlu bir süreçteyiz. Sonu meçhul." ifadelerini kullandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Hayat hikayesi ile geceye damga vurdu

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise "Umarım bütün problemleri halledersiniz kızlar" ifadeleri ile iki arkadaşa destek oldu.