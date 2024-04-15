Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Hayat hikayesi ile geceye damga vurdu: Kalbimin ekmeğini yiyorum | İmirzalıoğlu öyle bir yanıt verdi ki...

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda duygu dolu anlar da yaşandı. 24 yaşındaki yarışmacı Buse Ünal, hayat hikayesi ile programa damga vurdu. Gözyaşlarını tutamayan Ünal, " Kalbimin ekmeğini yiyorum" dedi. Bir sonraki soruya geçen yarışmacıya İmirzalıoğlu öyle bir şey söyledi ki... İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...