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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan göndermeli paylaşım: Her şeyin hesabını soracağız
Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu mahkeme kararı ile Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Zor bir çocukluk geçiren Nebioğlu, sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:03Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 11:03