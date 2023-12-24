Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan göndermeli paylaşım: Her şeyin hesabını soracağız

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu mahkeme kararı ile Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Zor bir çocukluk geçiren Nebioğlu, sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımla dikkat çekti.