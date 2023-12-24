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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan göndermeli paylaşım: Her şeyin hesabını soracağız

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu mahkeme kararı ile Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Zor bir çocukluk geçiren Nebioğlu, sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 11:03
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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan göndermeli paylaşım: Her şeyin hesabını soracağız

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan göndermeli paylaşım: Her şeyin hesabını soracağız

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan göndermeli paylaşım: Her şeyin hesabını soracağız

"SABIR..."

Nebioğlu, son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan göndermeli paylaşım: Her şeyin hesabını soracağız

Sahilde çekilen bir karesini paylaşan Duygu Nebioğlu, gönderisine şu mesajı yazdı:

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan göndermeli paylaşım: Her şeyin hesabını soracağız

"Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan çocuklarız. Benimle paylaştıklarınız, bana anlattıklarınız sırrımdır. Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır..."