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Gizem Karaca İstanbul’u terk edip köye yerleşmişti! İşte doğa içindeki lüks evi

Atv'nin sevilen dizisi Safir'de canlandırdığı Güneş karakteriyle ekrana geri dönen Gizem Karaca'nın evi sosyal medyanın gündemine oturdu. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Karaca, İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşmişti. Doğayla iç içe bir yaşam kuran ve evinin bahçesinde organik tarım yapan güzel oyuncu, lüks evinden paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte Gizem Karaca'nın lüks evinden yaptığı paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 12:38
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Gizem Karaca İstanbul’u terk edip köye yerleşmişti! İşte doğa içindeki lüks evi

Ekranların sevilen isimlerinden olan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile evliliği sonrası İstanbul'u terk etti.

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Gizem Karaca İstanbul’u terk edip köye yerleşmişti! İşte doğa içindeki lüks evi

EŞİ İZMİR'DEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Ege'de köy hayatı yaşayan Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile neden sıkça bir arada görünmedikleri sorularına yanıt verdi.

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Gizem Karaca İstanbul’u terk edip köye yerleşmişti! İşte doğa içindeki lüks evi

Evliliğinin iyi gittiğini vurgulayarak Karaca, "Kendisi asla İstanbul'u sevmiyor, ben onu İzmir'den çıkaramıyorum. Yılbaşında inşallah Kapadokya'da birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

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Gizem Karaca İstanbul’u terk edip köye yerleşmişti! İşte doğa içindeki lüks evi

Evlilik sonrası İstanbul'dan İzmir'e taşınan Gizem Karaca, kendi bahçesinde organik tarım yapıyor. Karaca, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum, mevsimine göre ne varsa. Organik beslenmeye çalışıyorum" dedi.

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Gizem Karaca İstanbul’u terk edip köye yerleşmişti! İşte doğa içindeki lüks evi

Açıklamaları sonra Gizem Karaca'nın lüks evi de merak edildi. Evindeki lavaboyu bile kendisi yaptığını söyleyen Karaca "Evim rehabilitasyon merkezi gibi eşyalarımın da zamansız olmasını istedim" dedi.