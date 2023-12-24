24 Aralık 2023, Pazar
Gizem Karaca İstanbul’u terk edip köye yerleşmişti! İşte doğa içindeki lüks evi
Atv'nin sevilen dizisi Safir'de canlandırdığı Güneş karakteriyle ekrana geri dönen Gizem Karaca'nın evi sosyal medyanın gündemine oturdu. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Karaca, İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşmişti. Doğayla iç içe bir yaşam kuran ve evinin bahçesinde organik tarım yapan güzel oyuncu, lüks evinden paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte Gizem Karaca'nın lüks evinden yaptığı paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 12:38
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