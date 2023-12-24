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Ece Erken ve Serkan Uçar yeniden mahkemelik oldu! "Az bile demişim"

2014 yılında evlenen ve 1 çocukları olan Ece Erken ve Serkan Uçar, bir yıl sonra olaylı şekilde boşanmıştı. Zaman zaman karşı karşıya gelen eski eşler yeniden mahkemelik oldu. Uçar, Ece Erken'den hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu. Erken de sosyal medya hesabından ''Az bile demişim'' diye paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 09:54
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Ece Erken ve Serkan Uçar yeniden mahkemelik oldu! Az bile demişim

Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'in sosyal medyada yaptığı hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar nedeniyle Erken'den şikayetçi oldu.

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Ece Erken ve Serkan Uçar yeniden mahkemelik oldu! Az bile demişim

Uçar'ın avukatı "Ece Erken sosyal medyada 'Oğluna babalık yapmıyorsun, görgüsüz hayatını gözümüze sokuyorsun', 'Şambabası' şeklinde konuşarak müvekkil hakkında ağır suçlamalarda bulunmuştur" diye şikayet dilekçesinde bulunduğu haberleri basına yansıdı.

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Ece Erken ve Serkan Uçar yeniden mahkemelik oldu! Az bile demişim

Bunun üzerine Ece Erken, sosyal medya hesabından açtı ağzını, yumdu gözünü.

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Ece Erken ve Serkan Uçar yeniden mahkemelik oldu! Az bile demişim

"Şam babası, argoda sorumsuz, çocuklarıyla ve ailesiyle ilgilenmeyen babalar için söylenen bir sözdür. Bu gibi insanlar, çevrelerinde hayırsız olarak tanınır ve bilinir. Bu yüzden onlara şam babası deniz. Az bile demişim" diyerek eski eşine gönderme yaptı.

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Ece Erken ve Serkan Uçar yeniden mahkemelik oldu! Az bile demişim