Ece Erken ve Serkan Uçar yeniden mahkemelik oldu! "Az bile demişim"

2014 yılında evlenen ve 1 çocukları olan Ece Erken ve Serkan Uçar, bir yıl sonra olaylı şekilde boşanmıştı. Zaman zaman karşı karşıya gelen eski eşler yeniden mahkemelik oldu. Uçar, Ece Erken'den hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu. Erken de sosyal medya hesabından ''Az bile demişim'' diye paylaşım yaptı. İşte detaylar...