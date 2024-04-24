Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu 'Erol Bey' hakkında konuştu! Annesini paylaştı...

Duygu Nebioğlu, DNA testi sonuçlarıyla babasının ünlü oyuncu Metin Akpınar olduğunu kanıtlamıştı. Şimdi ise annesi Suphiye Orancı'yı aramaya başladı ve bu süreçte bazı gerçeklerle yüzleşti. Nebioğlu, annesiyle birlikte toplamda 4 kardeş olduklarını ve ablası Dilara'nın babasının gazeteci Uğur Dündar olduğunu iddia etti. Yeşilçam filmlerini aratmayan olayda, Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunun hepsini de 'Erol' isimli bir kişinin üzerine kaydettirdiği ortaya çıktmıştı. Nebioğlu, son paylaşımında şaşırtan iddialarda bulundu. İşte olayın detayları...