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Haberler Galeri Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu 'Erol Bey' hakkında konuştu! Annesini paylaştı...

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu 'Erol Bey' hakkında konuştu! Annesini paylaştı...

Duygu Nebioğlu, DNA testi sonuçlarıyla babasının ünlü oyuncu Metin Akpınar olduğunu kanıtlamıştı. Şimdi ise annesi Suphiye Orancı'yı aramaya başladı ve bu süreçte bazı gerçeklerle yüzleşti. Nebioğlu, annesiyle birlikte toplamda 4 kardeş olduklarını ve ablası Dilara'nın babasının gazeteci Uğur Dündar olduğunu iddia etti. Yeşilçam filmlerini aratmayan olayda, Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunun hepsini de 'Erol' isimli bir kişinin üzerine kaydettirdiği ortaya çıktmıştı. Nebioğlu, son paylaşımında şaşırtan iddialarda bulundu. İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 24.04.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 12:08
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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ’Erol Bey’ hakkında konuştu! Annesini paylaştı...

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın, evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi sonuçlarıyla Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunu kanıtlayan Nebioğlu, son olarak geçtiğimiz günlerde ünlü televizyon programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e konuk oldu.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ’Erol Bey’ hakkında konuştu! Annesini paylaştı...

"DİLARA GÜLATAN'IN BABASI UĞUR DÜNDAR"

Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yardım isteyen Nebioğlu, ikizi dışında 2 kardeşinin daha olduğunu anlattı. Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının da gazeteci Uğur Dündar olduğunu açıkladı. Ancak DNA testi yaptırdıklarını söyleyen Dündar, bu iddiayı yalanladı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ’Erol Bey’ hakkında konuştu! Annesini paylaştı...

KİM BU EROL BEY?

Yeşilçam filmlerini aratmayan olayda; Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu da Erol isimli kişinin üzerine yazdırması ise herkesi şaşırttı. Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlandı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ’Erol Bey’ hakkında konuştu! Annesini paylaştı...

İsmini vermek istemeyen izleyici, "Suphiye, asil, çok güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı. Hayat yolunda savrulmuştu. Ona sahip çıkan yoktu.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ’Erol Bey’ hakkında konuştu! Annesini paylaştı...

"SUPHİYE'NİN ÇOCUĞU OLMUŞ, EROL'UN ANNESİNE BIRAKMIŞ"

Erol da mahallemizin delikanlısıydı. Bir süre Erol ile çıktı. Sonra Suphiye'nin çocuğu olmuş ve Erol'un annesine bırakmış. Erol'un ismini nüfusa koyması oradan geliyor diye düşündüm" ifadelerini kullandı.